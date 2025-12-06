身分證、生日對中「兩個1或2」　住台南冒險飯店每晚1212元

▲台南趣淘漫旅有許多刺激的冒險設施。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

凱撒飯店連鎖旗下的「台南趣淘漫旅」宣布推出限時72小時的雙12優惠，只要西元、民國生日或身分證字號內有兩個1或兩個2，即可享指定日入住最低每晚1212元，從12月9日中午12點起開賣。

▲台南趣淘漫旅戶外椰林泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

台南趣淘漫旅可說是府城最刺激好玩的冒險飯店，館內有密室脫逃、鐳射戰場、自由落體等設施，也有適合親子玩樂的「趣淘星球」或慵懶放空的戶外椰林泳池。

▲客房示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

為迎接雙12到來，業者宣布從12月9日中午12點起限時72小時推出優惠，只要西元、民國生日或身分證字號內有兩個1或兩個2，雙人指定日入住豪華景觀客房每晚1212元，四人房2424元，還加贈6項冒險活動體驗，適用指定入住日至明年3月底為止。

▲和逸飯店台南西門館是台南市區最好玩的親子飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

和逸飯店台南西門館則以「童話聖誕村」為主題迎接12月，從大廳卡通明星聖誕樹，到餐廳打造歐式小鎮的冬季佈景，一走進飯店就充滿聖誕氣息。跨年期間也推出「嗨High 2026」住房專案，每晚4999元起，入住免費參加跨年派對並享延遲退房2小時禮遇。

▲和逸飯店台南西門館將有一系列房客限定聖誕節活動。（圖／業者提供）

業者從12月19日至12月24日推出入住旅客限定「聖誕驚喜來敲門」活動，於五樓櫃台單筆消費滿 450元即可報名參加，活動期間，聖誕老人將於當晚驚喜現身房門口並親送禮物，旅客也能報名「DIY驚喜聖誕WOW」親手製作專屬聖誕襪，將完成品掛在房門口，隔天還能收到神秘小禮物。



而迎接跨年熱鬧氛圍，業者也推出「嗨High 2026」住房專案，兩天一夜每晚4999元起，三天兩夜7999元起，含自助式早餐，三天兩夜方案更加贈500元商圈抵用券，可使用於國華友愛商圈、海安商圈、西門淺草公有零售市場，上百家特色小店折抵消費。

跨年當天入住的旅客還可免費參加「逸~哈~牛仔馬上跨年趣」活動，包含聖誕熄燈儀式、親子闖關遊戲與宵夜酒水暢飲，壓軸抽獎將送出萬元住宿券，AMAZZING CLUB會員預訂可享隔日延遲退房2小時的禮遇。