新加坡明年將收「永續航空燃料費」　出境航班全適用、最高破千元

▲明年10月起從新加坡搭機出發的旅客，將被收取永續航空燃料（SAF）附加費。（圖／記者彭懷玉攝）

記者蔡玟君／綜合報導

新加坡民航局宣布，將從2026年10月1日起，對所有從新加坡出發的旅客徵收「永續航空燃料（SAF）附加費」，並分成4種收費標準，此附加費將適用於明年4月後銷售的機票，經新加坡轉機的旅客則不受此附加費影響。

新加坡徵收永續航空燃料費政策規劃已久，近日正式公告收費方式。該費用將由航空公司代收，並顯示於機票細項內，並分成「東南亞」、「東北亞、南亞、澳洲、巴布亞紐幾內亞」、「非洲、中亞、西亞、歐洲、中東、太平洋島嶼、紐西蘭」、「南北美洲」4種收費區間，不同艙等也有不同價格。詳細表格如下：

新加坡永續航空燃料費（SAF）收費表 收費區域 區域說明 經濟艙／豪經艙 商務艙／頭等艙 Band 1：東南亞 東南亞各國 1 SGD（約 NT$24） 4 SGD（約 NT$97） Band 2：東北亞、南亞、澳洲等 東北亞、南亞、澳洲、巴布亞紐幾內亞 2.8 SGD（約 NT$68） 11.2 SGD（約 NT$270） Band 3：非洲、歐洲、中東等 非洲、中亞、西亞、歐洲、中東、太平洋島嶼、紐西蘭 6.4 SGD（約 NT$155） 25.6 SGD（約 NT$620） Band 4：南北美洲 南美洲、北美洲 10.4 SGD（約 NT$251） 41.6 SGD（約 NT$1005）

新加坡民航局表示，SAF附加費的金額是根據多項因素計算，包括為達成新加坡2026年SAF使用率達1%的目標所需的 SAF使用量、與傳統航空燃油間的價格差異、調和比例與配送成本，以及其他相關費用。