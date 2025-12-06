日本東北遊樂日今起2天免費玩！喝地酒、DIY　台虎航點85折起

▲2025日本東北遊樂日今起連續2天在華山登場。（圖／主辦單位提供）

記者蔡玟君／台北報導

一年一度的「日本東北遊樂日」活動從今（6日）起連續2天在華山1914文化創意產業園區東2館登場，今年同樣集結東北七縣各觀光單位，還有6間航空公司，透過美食、美酒、DIY、演出展現東北地區各地魅力。

▲▼東北遊樂日活動首日一開展就湧入大量人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

今年邁入第11屆的「日本東北遊樂日」，帶來宮城、岩手、山形、青森、福島、秋田、新潟7縣各市鎮觀光資訊與體驗。記者於現場直擊，活動首日早上10點一開場就湧入大量人潮，許多民眾到現場填寫問卷、打卡拿小禮物，也有許多特色體驗，例如岩手縣奧州市是大谷翔平的故鄉，此次東北遊樂日特地帶來大谷翔平握手造型雕像，讓遊客可以體驗和大谷翔平握手。

▲▼現場有地酒試喝、大谷翔平的雕像手。（圖／記者蔡玟君攝）

現場也有各縣特色地酒、伴手禮試吃和販售，或也可參加DIY和服體驗。而對於近期已計畫前往日本的民眾，JR東日本也在現場販售超實用的鐵路周遊券，平均價格都有新台幣200元至300元的優惠，旅客可現場下單，之後提供電子票券可再到日本兌換。

▲JR東日本也在現場販售鐵路周遊券。（圖／記者蔡玟君攝）

華航、長榮、星宇、台灣虎航、日本航空、全日空也有參展，台灣虎航更推出2天限定優惠，即日起至12月7日晚上11點59分為止，在官網輸入優惠代碼「ITTOHOKU」，享新潟航點85折優惠，仙台、秋田、花卷、福島則享9折優惠。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。