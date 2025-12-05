ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北海道富良野雪季開催　精品飯店走4分到雪場、免費接駁車增站點

▲Nozo Hotel與Whiteroom合作，提供課程及往返北之峰滑雪區和飯店的免費接駁車。（圖／業者提供）

▲今年北海道富良野雪季已於11月29日開催，在富良野滑雪區開放後，北之峰滑雪區將於12月中開放。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

擁有「粉雪天堂」之譽的北海道，向來是滑雪愛好者最愛之一。今年北海道富良野雪季已於11月29日開催，在富良野滑雪區開放後，北之峰滑雪區將於12月中開放。距離北之峰滑雪場步行4分鐘的Nozo Hotel，提供往返雪場的免費接駁車，更新增富良野車站等新停點，方便旅客往返雪場與飯店。

▲Nozo Hotel與Whiteroom合作，提供課程及往返北之峰滑雪區和飯店的免費接駁車。（圖／業者提供）

▲Nozo Hotel諾佐酒店距離北之峰滑雪區纜車站步行約4分鐘。（圖／業者提供）

近年來台灣旅客前往日本滑雪的人數持續增加，據旅遊業者統計，2023年約有12萬人次台灣旅客赴日滑雪，2024年更成長1.6倍。其中，北海道北部的富良野氣溫低又乾燥，造就輕盈的粉雪，深受台灣旅客青睞。

業者表示，待12月中旬北之峰滑雪場開放時，降雪通常較為穩定，粉雪日也會更加頻繁，同時還可俯瞰大雪山連峰、富良野鎮上風光。

▲Nozo Hotel與Whiteroom合作，提供課程及往返北之峰滑雪區和飯店的免費接駁車。（圖／業者提供）

▲Nozo Hotel一共規劃78間客房、8種房型，坪數從5坪至14坪不等。（圖／業者提供）
距離北之峰滑雪區纜車步行約4分鐘的Nozo Hotel諾佐酒店，今年冬季不僅和「Whiteroom」合作滑雪課程，也提供往返雪場的免費接駁車，更新增富良野車站、富良野市場等新停點，往返飯店與雪場更舒適便利。

▲Nozo Hotel與Whiteroom合作，提供課程及往返北之峰滑雪區和飯店的免費接駁車。（圖／業者提供）

▲備有桑拿和浴池的Sugi Spa，紓解雪地活動後的痠痛。（圖／業者提供）

Nozo Hotel於2023年底開幕，一共規劃78間客房、8種房型，坪數從5坪至14坪不等，以木質大地色系為主調。公共設施包括健身房、備有桑拿和浴池的Sugi Spa，紓解雪地活動後的痠痛；以及為滑雪客準備的雪具室、專為小孩準備的遊戲室等。美食部分，飯店設置全日Shirakaba樺木餐廳，能品嘗到新鮮蔬菜、肉品等時令旬味。

▲▼Club Med北海道滑雪度假村Kiroro Peak行館。（圖／Club Med提供）

▲▼Club Med北海道滑雪度假村Kiroro Peak行館。（圖／Club Med提供）

▲▼Club Med北海道滑雪度假村Kiroro Peak行館。（圖／Club Med提供）

而全包式度假品牌Club Med，在北海道共有Sahoro、Tomamu、Kiroro Grand以及主打奢華的謐靜探索系列「Kiroro Peak行館」4座度假村，主打一出村即是雪場，價格更包含雪票、三餐酒水、住宿、活動體驗、晚間精彩表演與主題party，還能報名滑雪課程，並提供兒童照護與多元親子玩雪體驗，讓大人小孩都能盡情享受度假與滑雪樂趣。

