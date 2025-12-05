ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台第3家「島語」12/29開幕　12/11開放訂位

▲島語2店 。（圖／記者黃士原攝）

▲全台第3家！島語桃園台茂店12/29開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，今年7月31日停業進行升級大改裝，將以「島語」重新跟大家見面，業者今日公布12月29日開幕，12月11日開放電話與線上訂位。

島語是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，目前已有台北漢來店及高雄漢神店，第3家則是落腳桃園台茂購物中心，官方今日公告12月29日開幕。

▲現烤生蠔。（圖／記者黃士原攝）

公告也提到，桃園台茂店12月11日開放電話與線上訂位，可預約12月29日晚餐至2026年2月28日，除夕（2/16）至初五（2/21）訂位另於2026年1月6日開放預約。另外，下午餐從2026年1月9日起供應。

漢來美食表示，漢來海港自助餐自2014年進駐桃園台茂購物中心，Google評論維持4.2顆星，是許多人家庭聚會、企業聚餐的首選地點，不過有感這幾年來桃園地區人口增加，消費者對餐飲品質要求逐年提升，因此集團決定升級為島語自助餐廳，取代原有品牌。

▲旭集明年元旦漲100元。（圖／記者黃士原攝）

饗賓餐旅集團5大Buffet品牌日前同步公告，因應各項營運成本的提升，2026年1月1日起調整餐期價格，饗食天堂全餐期貴30元；果然匯午餐與晚餐漲30元，假日下午餐不變；饗饗、旭集、URBAN PARADISE除平日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲100元。

▲饗 A Joy。（圖／饗賓提供）

▲台灣藝術家陳聖文為「饗 A Joy」大廳設計的大比例花朵。（圖／饗賓提供）

另外，饗 A Joy今年邀請以再生材質為創作語彙、近期備受國際矚目的台灣藝術家陳聖文，2026年2月28日前為餐廳打造一場從視覺到味覺、藝術與餐桌共生的節慶體驗，除了大廳入口處的大比例的花朵、桌上擺放運用回收塑膠瓶抽絲再製成的花瓶容器，饗 A Joy廚師團隊將感官的延伸從視覺擴展至料理。

▲饗 A Joy。（圖／饗賓提供）

▲地瓜草仔粿。（圖／饗賓提供）

廚師團隊以藝術家陳聖文的童年記憶出發，用「地瓜」為主軸來設計菜色，「炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯」以油花細緻的爐烤肋眼牛排，搭配有著煙燻香氣的台農73號紫地瓜泥，與日式柚子汁調和的柑橘酸奶；「地瓜草仔粿」呼應陳聖文記憶中的草仔粿，把地瓜葉汁與油蔥酥揉進外皮，包入台農57號黃地瓜的內餡。

關鍵字： 美食雲 島語 吃到飽 Buffet

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【一次全丟】套圈圈豪撒整桶！霸氣中一瓶酒

推薦閱讀

走4分到雪場　北海道富良野雪季開催

走4分到雪場　北海道富良野雪季開催

紅豆食府敦南店「868元吃到飽」

紅豆食府敦南店「868元吃到飽」

走讀台灣百年製糖史！8座必去老糖廠

走讀台灣百年製糖史！8座必去老糖廠

21風味館「烤雞最低66折」　酥炸雞柳限時買1送1

21風味館「烤雞最低66折」　酥炸雞柳限時買1送1

台中「樂高聖誕魔法屋」免費玩

台中「樂高聖誕魔法屋」免費玩

挽肉と米中部首店有譜

挽肉と米中部首店有譜

華航「Nyan！goya」可愛爆擊

華航「Nyan！goya」可愛爆擊

長野「夢幻雪屋」裡品嘗狼煙火鍋！

長野「夢幻雪屋」裡品嘗狼煙火鍋！

有飲「10款可可新品」冬季限定　首周享限時9折優惠

有飲「10款可可新品」冬季限定　首周享限時9折優惠

麥味登《PEANUTS》第2波聯名推7款周邊　史努比變身鬆餅堡吊飾

麥味登《PEANUTS》第2波聯名推7款周邊　史努比變身鬆餅堡吊飾

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台第3家「島語」12/29開幕

米其林入選餐廳「在來碗粿米糕」12/31熄燈

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

麥味登《PEANUTS》第2波聯名推7款周邊　史努比變身鬆餅堡吊飾

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

礁溪超大雙人湯屋只要400元！

歐式宮廷風不限時圖書咖啡館！

竹子湖青楓步道「楓林轉黃」超迷人

北投晶泉丰旅「神秘湯包廂」首度曝光

熱門行程

最新新聞更多

走4分到雪場　北海道富良野雪季開催

紅豆食府敦南店「868元吃到飽」

走讀台灣百年製糖史！8座必去老糖廠

21風味館「烤雞最低66折」　酥炸雞柳限時買1送1

台中「樂高聖誕魔法屋」免費玩

挽肉と米中部首店有譜

華航「Nyan！goya」可愛爆擊

長野「夢幻雪屋」裡品嘗狼煙火鍋！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366