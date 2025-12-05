全台第3家「島語」12/29開幕　12/11開放訂位

▲全台第3家！島語桃園台茂店12/29開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，今年7月31日停業進行升級大改裝，將以「島語」重新跟大家見面，業者今日公布12月29日開幕，12月11日開放電話與線上訂位。

島語是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，目前已有台北漢來店及高雄漢神店，第3家則是落腳桃園台茂購物中心，官方今日公告12月29日開幕。

▲現烤生蠔。（圖／記者黃士原攝）

公告也提到，桃園台茂店12月11日開放電話與線上訂位，可預約12月29日晚餐至2026年2月28日，除夕（2/16）至初五（2/21）訂位另於2026年1月6日開放預約。另外，下午餐從2026年1月9日起供應。

漢來美食表示，漢來海港自助餐自2014年進駐桃園台茂購物中心，Google評論維持4.2顆星，是許多人家庭聚會、企業聚餐的首選地點，不過有感這幾年來桃園地區人口增加，消費者對餐飲品質要求逐年提升，因此集團決定升級為島語自助餐廳，取代原有品牌。

▲旭集明年元旦漲100元。（圖／記者黃士原攝）

饗賓餐旅集團5大Buffet品牌日前同步公告，因應各項營運成本的提升，2026年1月1日起調整餐期價格，饗食天堂全餐期貴30元；果然匯午餐與晚餐漲30元，假日下午餐不變；饗饗、旭集、URBAN PARADISE除平日下午餐外，其餘餐期價格皆調漲100元。

▲台灣藝術家陳聖文為「饗 A Joy」大廳設計的大比例花朵。（圖／饗賓提供）

另外，饗 A Joy今年邀請以再生材質為創作語彙、近期備受國際矚目的台灣藝術家陳聖文，2026年2月28日前為餐廳打造一場從視覺到味覺、藝術與餐桌共生的節慶體驗，除了大廳入口處的大比例的花朵、桌上擺放運用回收塑膠瓶抽絲再製成的花瓶容器，饗 A Joy廚師團隊將感官的延伸從視覺擴展至料理。

▲地瓜草仔粿。（圖／饗賓提供）

廚師團隊以藝術家陳聖文的童年記憶出發，用「地瓜」為主軸來設計菜色，「炙烤肋眼牛排佐煙燻紫薯」以油花細緻的爐烤肋眼牛排，搭配有著煙燻香氣的台農73號紫地瓜泥，與日式柚子汁調和的柑橘酸奶；「地瓜草仔粿」呼應陳聖文記憶中的草仔粿，把地瓜葉汁與油蔥酥揉進外皮，包入台農57號黃地瓜的內餡。