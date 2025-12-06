青山連開4店「開幕日飲料免費」　Mr.Wish也有新門市

▲青山12月開出4家新門市。（圖／青山-青茶專業製作提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「青山-青茶專業製作」本月在桃園、台北、新竹陸續開出4家新門市，並推出「指定飲品免費喝」優惠。另外，Mr.Wish也於高雄一級美食戰區鼎中路展店，有甜麥仁奶昔下殺1元、買1送1等開幕好康。

青山本月4家新門市，開幕日期分別是12月6日「桃園南崁店」、12月13日「台北南港店」、12月20日「新竹新豐店」以及12月27日「信義ATT店」。目前青山於全台已有33間門市。

新門市祭出開幕限定優惠（各店優惠一致），首日來店可「免費喝飲品1杯」，品項包括冬青、桂花玄米茶與天蟬那堤任選，每人限領1杯；第2杯起享「全品項5折」，每人限購5杯。開幕第2至4日則推「全品項73折」優惠，每人限購5杯。

●桃園南崁店

地址：桃園市蘆竹區南崁路272號



●台北南港店

地址：台北市南港區南港路一段153號

●新竹新豐店

地址：新竹縣新豐鄉新興路43號

●信義ATT店

地址：台北市信義區松壽路12號（ATT4FUN一樓）

▲Mr.Wish最新「高雄鼎中店」明天開幕。（圖／Mr.Wish提供）

另外，Mr.Wish最新「高雄鼎中店」於12月5日正式開幕，搶攻一級美食戰區，今（6）日、明（7）日有開幕限定優惠，期間每日中午12時至下午2時可享「甜麥仁奶昔1元」，限量150罐，並於11時45分發放號碼牌，1張號碼牌限購2罐；下午3時至晚上8時再推「甜麥仁奶昔買1送1（限造型罐）」，每人限購2組。

Mr.Wish高雄鼎中店

地址：高雄市三民區鼎中路364號

電話：07-3509808

營業時間：11:00-21:30