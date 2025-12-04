威尼斯東方快車新玩法「每人31萬起」　看龐貝古城、懸崖無邊際池

▲威尼斯辛普倫東方快車（Venice Simplon-Orient-Express, A Belmond Train, Europe）明年將有新路線。（圖／Belmond提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

Belmond集團宣布旗下的「威尼斯辛普倫東方快車」（Venice Simplon-Orient-Express），將在2026年推出史上首趟「巴黎—阿瑪菲海岸」路線，帶旅客從巴黎出發，沿途停靠龐貝與阿瑪菲海岸，體驗最經典的義式風景與文化。

▲列車上的奢華客房空間。

威尼斯辛普倫東方快車是許多人心中此生必搭的夢想清單，此次推出全新路線行程「巴黎—阿瑪菲海岸」路線將於明年5 月4日啟程，為期三晚，自巴黎一路駛向義大利南部。旅客可選擇入住經典雙床艙、套房或豪華大套房，並在車上享用沿途區域為靈感設計的晚餐、調酒與鋼琴現場演奏，亦可在艙房內享用早餐與午餐，欣賞沿途山丘景觀。

▲還可入住阿瑪菲海岸奢華酒店「Caruso」，享受懸崖景觀無邊際泳池。

行程將停靠龐貝，由專業導覽員帶領探索世界遺產「龐貝古城」。入住豪華大套房的旅客，則能選擇進入平時不對外開放的「Casa del Larario Regio V」參觀；或參加由Caruso主廚Armando Aristarco指導的義式廚藝課，深入體驗坎帕尼亞地方飲食文化。

除了入住奢華列車，行程中也將安排入住Belmond旗下位於阿瑪菲海岸奢華酒店「Caruso」，酒店位於拉維洛懸崖上，擁有無邊際泳池景觀。飯店並安排當地「奇連托」（Cilento）食材品鑑活動，包括 Controne 白豆、Menaica 鯷魚與在地洋薊等，搭配主廚現場料理及傳統音樂，完整展現義大利南部的飲食魅力。

旅客亦可依喜好選擇搭乘私人遊艇欣賞波西塔諾沿岸美景，或於飯店露台參加藝術家授課的繪畫體驗，將海岸線風景化為個人紀念作品。

▲威尼斯辛普倫東方快車帶領旅客深度探索義大利海線風光。

Belmond 表示，2026 年除推出「巴黎—阿瑪菲海岸」首航外，也將新增「巴黎—威尼斯」、「巴黎—佛羅倫斯」等義大利行程，並迎來「巴黎—波多菲諾」路線回歸，還能入住經過改裝重新開幕的奢華酒店。

全新「巴黎—阿瑪菲海岸」路線每人價格自8600歐元起（約新台幣31萬3900元），包含列車住宿一晚、Caruso 兩晚住宿、全程餐飲、侍酒師搭配、接駁與行程活動。

▲頂級飯店品牌麗池卡登(The Ritz-Carlton)旗下第三艘遊艇Luminara由飛肯旅行社獨家包船，預計2026年首次在基隆港亮相。（圖／翻攝自官網）

而明年台灣也將迎來號稱史上最豪華郵輪！頂級飯店品牌麗池卡登（The Ritz-Carlton）旗下第三艘遊艇Luminara，由飛肯旅行社獨家包船，預計2026年首次在基隆港亮相，為頂級郵輪市場增添生力軍。

頂級飯店品牌麗池卡登，以超過5億美元（約新台幣200億元）打造第三艘超級遊艇Luminara，2025年完工後將航行於地中海，並由台灣高端飛肯旅行社RICHSEEN獨家包船，預計2026年引進台灣，從4月中旬起展開沖繩3日行程，單人要價落在30萬元至100萬元不等，挑戰國人的口袋深度。

▲遊艇Luminara主人套房達1033平方英尺。（圖／翻攝自官網）

全新頂級遊艇Luminara約46750噸，規劃出226間豪華套房、10種房型，最小的露台套房有294平方英尺，最高等套房面積超過1000平方英尺，每間客房設有獨立陽台，超級遊艇共可容納452名旅客。美食方面，包括5間餐廳提供米其林級地中海和亞洲美食，還有6間酒吧及1間珍藏世界級佳釀的酒窖。

▲最小的露台套房有294平方英尺。（圖／翻攝自業者官網）

船上設施包含最新的科技設備，從高科技套房到私人影院、水療中心、健身房等都有，處處體現麗池卡登一貫的豪奢風格，猶如置身在一座海上私人度假村。航程部分，未來規劃航行於香港、新加坡、日本等亞洲航線國家。