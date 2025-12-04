好丘閉店「尋寶市集」3天出清！千件商品10元起　碗盤沙發都有

▲好丘Good Cho's信義店。（圖／翻攝自Facebook／好丘Good Cho's）



記者彭懷玉／綜合報導

「好丘信義店」上月23日停業，明天起一連三天將舉辦「南村尋寶市集」，包括碗盤杯子、電風扇、沙發、椅子、立燈，到各式花器、展示架等，總計達上千件商品，價位從10元到數千元都有，想挖寶的民眾不要錯過。

▲好丘熄燈拍賣總計達上千件商品，價位從10元到數千元都有。（圖／翻攝自Facebook／好丘Good Cho's）

台北市四四南村保留濃厚的眷村氛圍，是國內外旅客造訪台北101時不會錯過的打卡點，而「好丘Good Cho’s」信義店不只以貝果出名，也延伸出眷村傳統料理。然而，業者公告因老屋使用年限已久，暫時結束營業。

▲好丘明起至7日舉辦「南村尋寶市集」閉店大拍賣。（圖／翻攝自Facebook／好丘Good Cho's）

在正式告別四四南村前，好丘將於明至12月7日舉辦「南村尋寶市集」閉店大拍賣，販售的物件全是與好丘相伴生活的日常，從店內的大型家具，如電風扇、沙發、椅子、立燈，到各式花器、展示架，以及杯子、碗盤，甚至是小角落物件通通有。

業者表示，尋寶市集限時三天，每天從上午11點到晚間6點開放民眾選購，業者透露，這次一共有上千件的商品，從10元到數千元的都有，每一物件都是限量一件，希望物品能在新的主人手中，繼續展開故事。

好丘信義店 南村尋寶市集（閉店大拍賣）

時間：12/5-12/7 11:00–18:00

地點：好丘Good Cho's信義店（台北市信義區松勤街54號）