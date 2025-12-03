ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北首家板前直火餐廳「FirePlay」租約到期　明年2/14熄燈

▲台灣首家「直火料理」餐廳　廚房裡只有「一個人」。（圖／FirePlay提供）

▲台灣首家直火料理餐廳「FirePlay」明年2月熄燈。（圖／FirePlay提供）

記者黃士原／台北報導

「FirePlay」是台北首家西式板前直火餐廳，主廚蘇濟恒（NICK SOR）運用熟稔的燒烤技術，烹製出簡單而純粹的料理。不過蘇濟恒昨日在個人臉書上發文，由於租約到期，餐廳明年2月14日熄燈。據了解，主廚在休息一段時間後，將會另尋地點開店。

蘇濟恒是新加坡人，從Restaurant André餐廳開始他的料理旅程，之後受到Dave Pynt的啟發對於直火料理開始著迷，協助Dave開設Burnt Ends柴燒餐廳。在江振誠力邀下，來到台灣進入RAW團隊（待了5年），2016年前往雪梨的Firedoor餐廳與日本神戶的bb9餐廳深造，2017年前往亞洲50餐廳香港Yardbird與Matt Abergel深造兩年，精進炭火料理，2019年11月重返台灣，開設屬於自己的板前直火餐廳FirePlay。

▲蘇濟恒今年客座台南晶英的菜色「火烤三魚BBQ」。（圖／記者黃士原攝）

薩索雞是餐廳的招牌菜之一，蘇濟恒把富含油脂最豐美的雞腿烤到外皮酥脆，烤雞心則是搭配南洋咖哩醬，同時附上烤麵包，讓客人可以把醬汁吃到一滴不剩。

就在FirePlay開幕滿6年之際，蘇濟恒卻在個人臉書上發文，因為租約到期，餐廳只營業到明年2月14日，據了解，主廚在休息一段時間後，將會另尋地點開店。

▲Longtail明年元旦休息。（圖／業者提供）

另外，日前讓NBA超級球星雷納德印象深刻的「Longtail」，雖然前年從米其林一星掉到入選餐廳，但仍受到許多客人喜愛，Google評論仍有4.1顆星。不過餐廳昨日突然公告，明年元旦起休息，但也提到不是結束，而是暫時停下腳步，為下一個篇章做準備。

創立Longtail的主廚林明健與主要合夥人，因為與新經營團隊在理念上難以達成共識，去年4月決定離開，經過半年後，餐廳聘請陳加朗擔任主廚，他擅長以發酵、熟成等料理技法，將中菜風味結合西式料理手法，秋季新菜單以「酸菜魚」、「口水雞」、「烤鴨」等中菜為靈感，帶來既熟悉又令人驚喜的秋日味覺。
 

