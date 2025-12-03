COLD STONE推全新「吉那圈冰淇淋」　還有熟成巧克力蛋糕

▲COLD STONE推出全新甜點系冰淇淋「焦糖點心棒」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE推出「焦糖點心棒」，把冰淇淋做成吉那圈風味，搭配焦糖醬與焦糖脆餅，12月5日起至明年1月8日限時開賣；還有首款熟成巧克力蛋糕「榛情可可」，買就送雙球冰淇淋兌換券1張。

▲「焦糖點心棒」是以全新吉那圈風味冰淇淋為主角。

COLD STONE以「吉那圈甜點」為靈感推出冬季限定「焦糖點心棒」，選用全新吉那圈風味冰淇淋拌入焦糖醬、比利時焦糖脆餅，最後再放上吉那棒風味餅乾，12月5日開賣，限時販售至明年1月8日。

此外，12月5日起連3天有「中杯以上含桶裝冰淇淋、濃霜淇淋同尺寸第2件50元」優惠。業者提醒，活動商品不含脆餅，並以價低者為優惠品項。

▲▼COLD STONE首度推出非冰品蛋糕、全新熟成巧克力蛋糕「榛情可可」。

COLD STONE新一季推出首款非冰品蛋糕「榛情可可」，選用70%精品巧克力低溫慢烤，外層覆上榛果巧克力醬，再以布朗尼、巧克力片點綴，5.5吋售價980元，12月28日前有85折優惠、uniopen會員打82折，加碼送Take It雙球券1券，送完為止。

▲▼美式布朗尼甜點店「coco.Brownies」推出2款冬季甜點禮盒選擇。（圖／coco.Brownies提供）

瞄準聖誕節商機，美式布朗尼甜點店「coco.Brownies」推出2款冬季甜點禮盒，與噶瑪蘭威士忌聯名「噶瑪蘭威士忌可可布朗尼聯名禮盒」，內含琥珀起司果園、酒桶夜可可與噶瑪蘭栗之山等3款布朗尼。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

還有回歸的「布朗尼爺爺聖誕禮盒」，內含6款布朗尼口味，包括布朗尼爺爺白蘭地櫻桃乳酪、拐杖糖、餅乾怪、核桃堅果、聖誕花圈皇家伯爵茶、聖誕襪焦糖海鹽。業者表示，建議常溫退冰15分鐘或烤箱輕熱1至3分鐘再吃，香氣與口感更升級，官網已開放預購，12月5日起全門市開賣。