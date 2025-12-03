ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

COLD STONE推全新「吉那圈冰淇淋」　還有熟成巧克力蛋糕

▲▼COLD STONE推出全新甜點系冰淇淋「焦糖點心棒」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE推出全新甜點系冰淇淋「焦糖點心棒」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

COLD STONE推出「焦糖點心棒」，把冰淇淋做成吉那圈風味，搭配焦糖醬與焦糖脆餅，12月5日起至明年1月8日限時開賣；還有首款熟成巧克力蛋糕「榛情可可」，買就送雙球冰淇淋兌換券1張。

▲▼COLD STONE推出全新甜點系冰淇淋「焦糖點心棒」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲「焦糖點心棒」是以全新吉那圈風味冰淇淋為主角。

COLD STONE以「吉那圈甜點」為靈感推出冬季限定「焦糖點心棒」，選用全新吉那圈風味冰淇淋拌入焦糖醬、比利時焦糖脆餅，最後再放上吉那棒風味餅乾，12月5日開賣，限時販售至明年1月8日。

此外，12月5日起連3天有「中杯以上含桶裝冰淇淋、濃霜淇淋同尺寸第2件50元」優惠。業者提醒，活動商品不含脆餅，並以價低者為優惠品項。

▲▼COLD STONE推出全新熟成巧克力蛋糕「榛情可可」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼COLD STONE首度推出非冰品蛋糕、全新熟成巧克力蛋糕「榛情可可」。

▲▼COLD STONE推出全新熟成巧克力蛋糕「榛情可可」。（圖／記者蕭筠攝）

COLD STONE新一季推出首款非冰品蛋糕「榛情可可」，選用70%精品巧克力低溫慢烤，外層覆上榛果巧克力醬，再以布朗尼、巧克力片點綴，5.5吋售價980元，12月28日前有85折優惠、uniopen會員打82折，加碼送Take It雙球券1券，送完為止。

▲▼美式布朗尼甜點店「coco.Brownies」推出2款甜點禮盒選擇。（圖／coco.Brownies提供）

▲▼美式布朗尼甜點店「coco.Brownies」推出2款冬季甜點禮盒選擇。（圖／coco.Brownies提供）

▲▼美式布朗尼甜點店「coco.Brownies」推出2款甜點禮盒選擇。（圖／coco.Brownies提供）

瞄準聖誕節商機，美式布朗尼甜點店「coco.Brownies」推出2款冬季甜點禮盒，與噶瑪蘭威士忌聯名「噶瑪蘭威士忌可可布朗尼聯名禮盒」，內含琥珀起司果園、酒桶夜可可與噶瑪蘭栗之山等3款布朗尼。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

還有回歸的「布朗尼爺爺聖誕禮盒」，內含6款布朗尼口味，包括布朗尼爺爺白蘭地櫻桃乳酪、拐杖糖、餅乾怪、核桃堅果、聖誕花圈皇家伯爵茶、聖誕襪焦糖海鹽。業者表示，建議常溫退冰15分鐘或烤箱輕熱1至3分鐘再吃，香氣與口感更升級，官網已開放預購，12月5日起全門市開賣。

 【你可能也想看】

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►麥當勞奶昔全賣完「11/28恢復供應」　摩斯1門市也喝得到

關鍵字： 美食情報 美食雲 COLD STONE coco.Brownies

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

推薦閱讀

巴黎羅浮宮明年1/14起外國人門票大漲45%

巴黎羅浮宮明年1/14起外國人門票大漲45%

竹子湖青楓步道「楓林轉黃」超迷人

竹子湖青楓步道「楓林轉黃」超迷人

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

「FirePlay」租約到期　明年2/14熄燈

「FirePlay」租約到期　明年2/14熄燈

出國3條高CP值航線　台北飛釜山奪冠

出國3條高CP值航線　台北飛釜山奪冠

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」

法國冷門好逛景點！二戰時幾乎被夷為平地

法國冷門好逛景點！二戰時幾乎被夷為平地

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

十盛手搖飲快倒光「全台疑只剩2家」　官方社群也消失

十盛手搖飲快倒光「全台疑只剩2家」　官方社群也消失

穿「粉、紅、綠、白上衣」217玩樂園

穿「粉、紅、綠、白上衣」217玩樂園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

「元旦登七星山」參加升旗！　3登山口領馬年紀念品

芯聚苑推港點吃到飽

十盛手搖飲快倒光「全台疑只剩2家」　官方社群也消失

CoCo小湯圓奶茶今天買1送1　TEA TOP推「2杯+1配料」特價99元

礁溪超大雙人湯屋只要400元！

傑克兄弟牛排全台3分店全收攤

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

迷客夏2025年人氣飲品TOP10揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵奪冠

熱門行程

最新新聞更多

巴黎羅浮宮明年1/14起外國人門票大漲45%

竹子湖青楓步道「楓林轉黃」超迷人

德克士「黃金龍蝦Q蝦堡」只賣1個月　加碼2款新點心

「FirePlay」租約到期　明年2/14熄燈

出國3條高CP值航線　台北飛釜山奪冠

全聯引進蘋果新品種「宇宙脆」

法國冷門好逛景點！二戰時幾乎被夷為平地

50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366