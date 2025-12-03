巴黎迪士尼「歐洲首座冰雪奇緣世界」明年3月開　未來還有獅子王

▲巴黎迪士尼全新3大園區明年3月開幕。（圖／巴黎迪士尼樂園提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

歐洲唯一的「巴黎迪士尼樂園」宣布，旗下第二座樂園「華特迪士尼影城」將於明年3月底更名為「迪士尼探險世界」，並有3大沉浸式主題園區，包括歐洲首座「冰雪奇緣世界」全新開幕。旅遊電商平台KKday也開賣「巴黎迪士尼雙樂園優惠套票」，每人新台幣3975元起。

巴黎迪士尼樂園的第二座主題樂園「華特迪士尼影城」正進行大規模擴建，其中最大亮點，就是明年3月29日將開幕全新的「冰雪奇緣世界」、色彩繽紛的「皮克斯世界」，以及史詩級的「漫威復仇者總部」3大主題園區。

▲歐洲首座冰雪奇緣世界將登場。

▲還可以和動畫中的角色人物見面。

其中，「冰雪奇緣世界」將帶領旅客全面沉浸於這部經典電影的核心故事，全新打造的阿倫黛爾王國將真實呈現在遊客面前，包含適合全家同遊的全新遊樂設施、日間表演、與安娜和艾莎的皇室見面會，以及與雪寶互動的驚喜時刻，這位深受喜愛的雪人將透過迪士尼幻想工程團隊的「次世代機械人技術」活靈活現登場。

隨著3大沉浸式主題園區開幕，「華特迪士尼影城」也將更名為「迪士尼探險世界」，園方也預告未來還將新增第4個園區，以經典動畫《獅子王》打造全新主題園區。

旅遊電商平台KKday也預熱開賣「巴黎迪士尼雙樂園優惠套票」，讓旅客一次暢遊「巴黎迪士尼樂園」、「迪士尼探險世界」，每人新台幣3975元起，明年11月17日前可在官方網站預約入場，還能免費獲贈河谷購物村20歐元禮物卡。

KKday也同步上線「年終感謝祭」，即日起至12月30日推出全站95折、App下單限定9折、新客限定89折、週週商品5折起、加碼週五點數3倍送等優惠，消費者還可線上參加「年終旅遊咖挑戰賽」，只要在關卡中上傳指定照片即可破關領好康。

▲東京華納兄弟哈利波特影城。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊電商Klook則推出「雙12年終慶」，從即日起至14日為止，推出買一送一、全站折1212元、飯店最高折2000元等優惠，買一送一活動更涵蓋明年新開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、剛換上聖誕新裝的東京哈利波特影城等。

Klook表示，從3日起，每天上午10點釋出全站96折限量優惠碼，最高可折抵1212元，全球目的地各式行程體驗、交通、住宿、餐飲等都適用。

▲巴黎迪士尼樂園「冰雪奇緣園區」明年開幕。（圖／Klook提供）

在12月11日與12日當天，則推出共計6場買1送1活動，皆於早上11點、晚上8點與10點限時開搶，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。此次活動囊括多個人氣景點，包括明年3月將盛大開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、變身聖誕奇幻造景的東京哈利波特影城等。