ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

巴黎迪士尼「歐洲首座冰雪奇緣世界」明年3月開　未來還有獅子王

▲▼巴黎迪士尼全新3大園區明年3月開幕。（圖／巴黎迪士尼樂園提供）

▲巴黎迪士尼全新3大園區明年3月開幕。（圖／巴黎迪士尼樂園提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

歐洲唯一的「巴黎迪士尼樂園」宣布，旗下第二座樂園「華特迪士尼影城」將於明年3月底更名為「迪士尼探險世界」，並有3大沉浸式主題園區，包括歐洲首座「冰雪奇緣世界」全新開幕。旅遊電商平台KKday也開賣「巴黎迪士尼雙樂園優惠套票」，每人新台幣3975元起。

巴黎迪士尼樂園的第二座主題樂園「華特迪士尼影城」正進行大規模擴建，其中最大亮點，就是明年3月29日將開幕全新的「冰雪奇緣世界」、色彩繽紛的「皮克斯世界」，以及史詩級的「漫威復仇者總部」3大主題園區。

▲▼巴黎迪士尼全新3大園區明年3月開幕。（圖／巴黎迪士尼樂園提供）

▲歐洲首座冰雪奇緣世界將登場。

▲▼巴黎迪士尼全新3大園區明年3月開幕。（圖／巴黎迪士尼樂園提供）

▲還可以和動畫中的角色人物見面。

其中，「冰雪奇緣世界」將帶領旅客全面沉浸於這部經典電影的核心故事，全新打造的阿倫黛爾王國將真實呈現在遊客面前，包含適合全家同遊的全新遊樂設施、日間表演、與安娜和艾莎的皇室見面會，以及與雪寶互動的驚喜時刻，這位深受喜愛的雪人將透過迪士尼幻想工程團隊的「次世代機械人技術」活靈活現登場。

隨著3大沉浸式主題園區開幕，「華特迪士尼影城」也將更名為「迪士尼探險世界」，園方也預告未來還將新增第4個園區，以經典動畫《獅子王》打造全新主題園區。

旅遊電商平台KKday也預熱開賣「巴黎迪士尼雙樂園優惠套票」，讓旅客一次暢遊「巴黎迪士尼樂園」、「迪士尼探險世界」，每人新台幣3975元起，明年11月17日前可在官方網站預約入場，還能免費獲贈河谷購物村20歐元禮物卡。

KKday也同步上線「年終感謝祭」，即日起至12月30日推出全站95折、App下單限定9折、新客限定89折、週週商品5折起、加碼週五點數3倍送等優惠，消費者還可線上參加「年終旅遊咖挑戰賽」，只要在關卡中上傳指定照片即可破關領好康。

▲▼東京華納兄弟哈利波特影城，東京哈利波特影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京華納兄弟哈利波特影城。（圖／記者蔡玟君攝）

旅遊電商Klook則推出「雙12年終慶」，從即日起至14日為止，推出買一送一、全站折1212元、飯店最高折2000元等優惠，買一送一活動更涵蓋明年新開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、剛換上聖誕新裝的東京哈利波特影城等。

Klook表示，從3日起，每天上午10點釋出全站96折限量優惠碼，最高可折抵1212元，全球目的地各式行程體驗、交通、住宿、餐飲等都適用。

▲▼巴黎迪士尼樂園冰雪奇緣園區明年開幕。（圖／Klook提供）

▲巴黎迪士尼樂園「冰雪奇緣園區」明年開幕。（圖／Klook提供）

在12月11日與12日當天，則推出共計6場買1送1活動，皆於早上11點、晚上8點與10點限時開搶，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。此次活動囊括多個人氣景點，包括明年3月將盛大開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、變身聖誕奇幻造景的東京哈利波特影城等。

關鍵字： 歐洲旅遊 巴黎迪士尼 法國旅遊 國外特色系列 KKday

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【為義父報仇】砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T

推薦閱讀

花蓮海洋公園指定日入園僅140元

花蓮海洋公園指定日入園僅140元

出國賞花增4倍　日韓、歐美景點一覽

出國賞花增4倍　日韓、歐美景點一覽

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯

台東最難訂餐廳主廚回台南創業

台東最難訂餐廳主廚回台南創業

CoCo小湯圓奶茶今天買1送1　TEA TOP推「2杯+1配料」特價99元

CoCo小湯圓奶茶今天買1送1　TEA TOP推「2杯+1配料」特價99元

巴黎迪士尼「歐洲首座冰雪奇緣」明年3月開

巴黎迪士尼「歐洲首座冰雪奇緣」明年3月開

「緩緩坪林永續低碳旅遊館」12/6開幕

「緩緩坪林永續低碳旅遊館」12/6開幕

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

大胃王集合！全台8家「巨無霸美食」

大胃王集合！全台8家「巨無霸美食」

超商連5天「買1送1」懶人包

超商連5天「買1送1」懶人包

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

「元旦登七星山」參加升旗！　3登山口領馬年紀念品

傑克兄弟牛排全台3分店全收攤

迷客夏2025年人氣飲品TOP10揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵奪冠

6米史努比在信義區！北市燈飾一次看

哈根達斯冬季限定「巧酥系列」新上市　同步開賣聖誕樹蛋糕

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

「名字同音」送加菜金！王品3中餐品牌優惠

CoCo小湯圓奶茶今天買1送1　TEA TOP推「2杯+1配料」特價99元

熱門行程

最新新聞更多

花蓮海洋公園指定日入園僅140元

出國賞花增4倍　日韓、歐美景點一覽

永和人夜唱後宵夜據點！麻油雞免費續湯

台東最難訂餐廳主廚回台南創業

CoCo小湯圓奶茶今天買1送1　TEA TOP推「2杯+1配料」特價99元

巴黎迪士尼「歐洲首座冰雪奇緣」明年3月開

「緩緩坪林永續低碳旅遊館」12/6開幕

肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366