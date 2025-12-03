肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」　加碼蔬食自助吧吃到飽

▲肉多多火鍋9周年「299元套餐限時回歸」。（圖／肉多多提供）

記者黃士原／台北報導

歡慶品牌成立9周年，肉多多火鍋復刻當年開幕時一炮而紅的299元套餐，全台門店即日起至明年1月30日限時回歸，而且還能享有蔬食自助吧吃到飽及用餐不限時。

肉多多在9歲生日時再次推出開幕時高人氣的299元套餐，主餐是活力梅花豬或無骨雞腿肉2選1，而且與過去的同價位套餐的最大不同，原本搭配肉品的菜盤進化為蔬食自助吧，不僅時蔬、火鍋丸餃、各式冰品吃到飽，還可以享用路易莎咖啡、大苑子的跨界聯名飲品。

▲肉多多火鍋299元套餐限時回歸，再加碼自助吧吃到飽。（圖／肉多多提供）

此外，同集團的姊妹品牌「狂一鍋」，即日起不分平假日全時段供應3款299元起「超值狂享鍋」（功夫排骨酥/藥膳大雞腿/剝皮辣椒蛤蜊雞），其中西門町店率先加碼於自助吧提供荷包蛋、高麗菜飯與麻油雞飯，接下來規劃於全台門店陸續供應。

▲錢都日式涮涮鍋與大同公司攜手推出期間限定「大同寶寶聯名鍋」。（圖／錢都提供）

另外，錢都日式涮涮鍋與大同公司攜手推出期間限定「大同寶寶聯名鍋（每鍋419元）」，共有火紅麻奶鍋與金黃黍香鍋兩款湯底，隨鍋附贈一顆巨型大同寶寶造型棉花糖，其本身帶著淡淡乳香，放進熱湯融化後，更為湯底增添些許甘甜尾韻。聯名鍋12月8日開賣。