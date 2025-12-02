ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
飛函館獨家包機超夯　旅天下再增「台南、高雄飛熊本」

▲馬來西亞沙巴的丹絨亞路海灘,堆疊白雪後的函館金森紅磚倉庫,細雪紛飛中的千年中尊寺,名花之裡燈海。（圖／旅天下提供）

▲函館金森紅磚倉庫。（圖／旅天下提供）

記者彭懷玉／台北報導

出國熱潮持續，旅天下聯合國際旅行社董事長李嘉寅指出，2025年前三季淨利突破9,500萬元，創歷史新高，並預計明年第一季正式上櫃。他表示，雖然包機量較過往縮減，但在穩定成長的門市規模與產品布局帶動下，整體營運表現亮眼，年底目標達80家門市，明年力拚突破百店。

▲旅天下董事長李嘉寅,產品部副總經理蘇世欣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲旅天下董事長李嘉寅。（圖／記者彭懷玉攝）

在產品策略上，旅天下長期以轉機旅遊為主力。產品部副總經理蘇世欣表示，過去主要合作航空為國泰與阿聯酋，但隨著中華航空、長榮航空加入合作，長線產品明顯擴充，長線旅遊占比已從去年約10%成長至今年的20%至25%；短線市場則以日本為旅客首選，且以廉價航空為最主要運能來源。

▲旅天下董事長李嘉寅,產品部副總經理蘇世欣。（圖／記者彭懷玉攝）

▲旅天下董事長李嘉寅（右4）、產品部副總經理蘇世欣（右2）。（圖／記者彭懷玉攝）
航線布局方面，與台灣虎航合作的北海道函館獨家包機仍是主力航線，占日本整體營業額約5成，將持續營運至明年3月30日；九州則同步加強布局宮崎、大分、佐賀航點。同時，12月起新增台南-熊本、高雄-熊本、台南-沖繩等航線，深耕中南部市場。

▲花卷溫泉,花卷溫泉社長安藤昭,花卷溫泉稻荷神社,花卷旅遊,日本旅遊,南部鐵器,紫藤花。（圖／記者彭懷玉攝）

▲花卷溫泉稻荷神社。（圖／記者彭懷玉攝）
針對東北花卷航線，蘇世欣指出，由於旅客集中冬季前往，淡旺季差距明顯，今年放棄獨家包機模式，一班次從原本144席縮減為36席，聚焦團體行程需求。不過，蘇世欣直言，「疫後紅利已經沒有了！」雖說營收數字稍微衰退，但整體獲利反而創新高。

▲旅天下獨家攜手台灣虎航，今（10）日正式復飛台北-花卷包機。（圖／記者彭懷玉攝）

▲旅天下短線航點主要以台灣虎航為主。（圖／記者彭懷玉攝）
目前旅天下產品以二、三線城市為主，占比達7至8成；其中日本市場依舊是最大營收來源，占45%，歐洲則約25%，以西歐、東歐等傳統航點為主，並逐步補強其他稀缺市場。

另外，易遊網日前分享，受惠2026年春節長達9天連假，較去年同期銷售成長2成，按機票銷售數據來看，依然以日本為大宗，占整體銷售近4成，其中東京、大阪、沖繩為三大熱門航點，但票價較去年漲幅約1-2成。

人氣城市如東京、大阪、沖繩、名古屋、福岡等，春節期間的機位都趨於飽和，若有出國規劃，可選擇搭乘廉航或是調整前後的出發日期；若不限日本旅遊，推薦可選擇港澳、韓國、東南亞航點，票價也相對日本便宜。

