東京哈利波特影城、巴黎迪士尼買1送1明開搶　出國eSIM最低10元

▲東京華納兄弟哈利波特影城。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Klook宣布推出「雙12年終慶」，從12月3日至14日為止，推出買一送一、全站折1212元、飯店最高折2000元等優惠，買一送一活動更涵蓋明年新開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、剛換上聖誕新裝的東京哈利波特影城等。

Klook表示，從3日起，每天上午10點釋出全站96折限量優惠碼，最高可折抵1212元，全球目的地各式行程體驗、交通、住宿、餐飲等都適用。

▲巴黎迪士尼樂園「冰雪奇緣園區」明年開幕。（圖／Klook提供）

在12月11日與12日當天，則推出共計6場買1送1活動，皆於早上11點、晚上8點與10點限時開搶，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。此次活動囊括多個人氣景點，包括明年3月將盛大開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、變身聖誕奇幻造景的東京哈利波特影城等。

同時，飯店推出輸入限量優惠碼「HOTEL96」，訂購全球指定飯店現折最高1000元，完成訂單後，再送全球指定住宿金1000元。而凡前往日韓泰港澳、或歐美紐澳等地，只要輸入限量優惠碼「TW10ESIM」，即可享Klook eSIM 7天1GB最低10元，還可補差額升級更多天數方案。

▲Booking.com推出黑色星期五優惠，包括住宿、機票、景點、交通最低6折起。（圖／Pexels）

全球線上旅遊領導品牌 Booking.com 推出史上最大規模的「黑色星期五優惠」，即日起至12月3日期間選擇標示「黑色星期五優惠」的品項，即享最低6折起折扣。

Booking.com此次推出黑色星期五優惠，包括精選住宿最高6折、租車7折、景點與機場接送8折，以及機票最高85折優惠。根據平台研究，35%台灣旅人預計2026年將安排類似行程但花費更高，而有28%團體旅人常遇預算分歧，折扣有助快速達成共識；此外，對家庭旅客而言，旅費更是成行關鍵，有7成父母仰賴旅遊App節省開支。