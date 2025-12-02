ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

東京哈利波特影城、巴黎迪士尼買1送1明開搶　出國eSIM最低10元

▲▼東京華納兄弟哈利波特影城，東京哈利波特影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東京華納兄弟哈利波特影城。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Klook宣布推出「雙12年終慶」，從12月3日至14日為止，推出買一送一、全站折1212元、飯店最高折2000元等優惠，買一送一活動更涵蓋明年新開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、剛換上聖誕新裝的東京哈利波特影城等。

Klook表示，從3日起，每天上午10點釋出全站96折限量優惠碼，最高可折抵1212元，全球目的地各式行程體驗、交通、住宿、餐飲等都適用。

▲▼巴黎迪士尼樂園冰雪奇緣園區明年開幕。（圖／Klook提供）

▲巴黎迪士尼樂園「冰雪奇緣園區」明年開幕。（圖／Klook提供）

在12月11日與12日當天，則推出共計6場買1送1活動，皆於早上11點、晚上8點與10點限時開搶，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。此次活動囊括多個人氣景點，包括明年3月將盛大開幕冰雪奇緣園區的巴黎迪士尼樂園、變身聖誕奇幻造景的東京哈利波特影城等。

同時，飯店推出輸入限量優惠碼「HOTEL96」，訂購全球指定飯店現折最高1000元，完成訂單後，再送全球指定住宿金1000元。而凡前往日韓泰港澳、或歐美紐澳等地，只要輸入限量優惠碼「TW10ESIM」，即可享Klook eSIM 7天1GB最低10元，還可補差額升級更多天數方案。

▲▼ 旅遊,腸胃健康,健康守則,專家建議,旅行提示,便秘,脹氣。（圖／Pexels）

▲Booking.com推出黑色星期五優惠，包括住宿、機票、景點、交通最低6折起。（圖／Pexels）

全球線上旅遊領導品牌 Booking.com 推出史上最大規模的「黑色星期五優惠」，即日起至12月3日期間選擇標示「黑色星期五優惠」的品項，即享最低6折起折扣。

Booking.com此次推出黑色星期五優惠，包括精選住宿最高6折、租車7折、景點與機場接送8折，以及機票最高85折優惠。根據平台研究，35%台灣旅人預計2026年將安排類似行程但花費更高，而有28%團體旅人常遇預算分歧，折扣有助快速達成共識；此外，對家庭旅客而言，旅費更是成行關鍵，有7成父母仰賴旅遊App節省開支。

關鍵字： Klook 優惠快訊 歐洲旅遊 日本旅遊 亞洲旅遊 法國旅遊 巴黎迪士尼 雙12

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【男人你在玩火】超乖柯基聽到禁語瞬間爆氣怒吼

推薦閱讀

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

住太魯閣五星酒店體驗漫遊峽谷野餐

住太魯閣五星酒店體驗漫遊峽谷野餐

東京哈利波特影城買1送1明開搶

東京哈利波特影城買1送1明開搶

迷客夏2025年人氣飲品TOP10揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵奪冠

迷客夏2025年人氣飲品TOP10揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵奪冠

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

超商咖啡「買12送12」寄杯優惠一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

曾連6年摘星Longtail明年元旦暫休

「元旦登七星山」參加升旗！　3登山口領馬年紀念品

蘆洲299元火鍋自助吧吃到飽！

「名字同音」送加菜金！王品3中餐品牌優惠

6米史努比在信義區！北市燈飾一次看

新北「2座郊山」賞瀑布、奇岩一日遊

傑克兄弟牛排全台3分店全收攤

古亭「袖珍咖啡廳」一位難求！

台中美登利壽司吃到飽新增980元方案

台北早午餐新據點！隱身中山站靜謐住宅區

熱門行程

最新新聞更多

台北玫瑰園正美　公園處：把握本周

走過吊橋才能找到！全台唯一島上溫泉

一手私藏世界紅茶開賣「焙茶系列」　UG南投首店開幕買1送1

今年900萬國際客達標有難度　觀光署長：明年重遊客抽旅遊金

全聯「12元搶爆殺品」AirPods、iPad入列

假日排爆華陰街阿嬤豬血糕！

住太魯閣五星酒店體驗漫遊峽谷野餐

東京哈利波特影城買1送1明開搶

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366