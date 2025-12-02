ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
迷客夏2025年「人氣飲品TOP10」揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵蟬聯第一

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏公布2025年度超人氣飲品TOP10。（圖／迷客夏提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「迷客夏」公布最新人氣TOP10，珍珠大正紅茶拿鐵蟬聯最受歡迎飲品，今年冬天才回歸的靜岡焙焙鮮奶、法芙娜可可鮮奶也上榜。業者同步推出期間限定公益杯，邀請消費者響應「買6捐6」做愛心。

迷客夏2025年最夯飲品由「珍珠大正紅茶拿鐵」奪下，再來依序是輕纖蕎麥茶、伯爵紅茶拿鐵、原片初露青茶、芋頭鮮奶、手炒黑糖鮮奶、柳丁綠茶、琥珀高峰烏龍、靜岡焙焙鮮奶及法芙娜可可鮮奶。 

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲▼靜岡焙焙鮮奶、法芙娜可可鮮奶今年回歸就進榜。

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

迷客夏表示，靜岡焙焙鮮奶、法芙娜可可鮮奶為今年冬天回歸飲品，微糖熱飲最適合。不過有網友認為，這款飲料點無糖加珍珠更好喝。靜岡焙焙鮮奶則是焙茶與鮮奶的組合，網友推薦1分糖甜度最剛好。

▲▼迷客夏。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏12月3日起推出全新期間限定公益杯。

迷客夏「綠光公益計畫」邁入10周年，明天起推出2款全新期間限定公益杯，其中稻穗與米粒代表「大米缸永續關懷協會」、籃球意喻「ihope愛希望全人關懷協會」、拐杖象徵「介惠基金會」、太陽則為顏面損傷及燒傷孩子的關懷與服務之「陽光社會福利基金會」，以及光芒示意「綠光公益計畫」。

業者表示，今年持續邀請消費者響應「買6捐6」，單筆消費滿6杯即捐出6元給公益團體，目前已累計捐款金額超過5000萬元，幫助全台37個公益團體。

▲▼五桐號（圖／五桐號提供）

▲五桐號日前也公開最受人氣飲品排行。（示意圖／五桐號提供）

五桐號日前也公開人氣飲品排行，前3名依序為杏仁凍五桐茶、粉粿濃煮奶茶與柚香荔枝凍飲。

五桐號表示，杏仁凍五桐茶是以五桐茶搭配杏仁凍，糖度、冰量固定；粉粿濃煮奶茶是奶茶結合黑糖粉粿；柚香荔枝凍飲選用韓國柚子醬搭配綠茶凍。

關鍵字： 美食情報 美食雲 迷客夏 五桐號

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【嚇到打錯檔！】北海道女駕駛遇2公尺棕熊迎面衝襲

迷客夏2025年人氣飲品TOP10揭曉　珍珠大正紅茶拿鐵奪冠

