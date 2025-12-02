哈根達斯冬季限定「巧酥系列」新上市　同步開賣聖誕樹蛋糕

▲哈根達斯推出冬季限定「巧酥系列」。（圖／哈根達斯提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

哈根達斯（Häagen-Dazs）推出冬季限定「巧酥系列」，有抹茶、可可2種口味，同步開賣抹茶巧酥雪糕及2款聖誕樹造型蛋糕，搶攻年末節慶商機。

哈根達斯「抹茶」與「可可」兩款巧酥冰淇淋分別採用日式抹茶與巧克力冰淇淋，再搭配可可餅乾塊，迷你杯129元、品脫杯359元；同步推出的抹茶巧酥雪糕則售129元。

▲同步開賣聖誕限定「點點星願」系列蛋糕。

聖誕限定「點點星願」系列蛋糕，有「抹茶鮮奶油綠色款」以及「草莓鮮奶油粉色款」兩種口味，售價680元。

▲辻利茶舗推出冬季限定「冬戀太妃」系列。（圖／辻利茶舗提供）

另外，辻利茶舗今年冬天也推出「冬戀太妃」系列，以香甜太妃糖做為主角打造4款限定甜點、飲品，「冬戀太妃餅乾抹茶拿鐵」、「冬戀太妃餅乾焙茶拿鐵」，分別以2種茶為基底，加上鮮奶油、太妃糖醬、焦糖脆餅碎粒以及軟餅乾，售價皆為215元。

甜點部分有「雪映太妃餅乾抹茶百匯（售價220元）」，底層搭配Q彈抹茶蕨餅及脆餅碎；「雪莓太妃抹茶樹（售價240元）」則以聖誕樹為靈感，底層為香酥太妃糖莎布蕾餅乾，外層有鬆軟達克瓦茲蛋糕。