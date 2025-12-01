ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
越南新航空！太陽富國航空「台北-富國島」明年3月開航

▲太陽富國航空。（圖／太陽富國航空提供）

▲富國島黃昏小鎮以地中海式建築風格與世界級夜間秀聞名，是最受台灣旅客青睞的度假亮點之一。（圖／太陽富國航空提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

越南全新航空太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways, SPA）將於2026年3月開航台北-富國島航線、同年10月啟動高雄-富國島航線，同時宣布委任鴻毅旅行社為台灣總代理；SPA未來將以富國島為核心，瞄準台灣在內的東亞市場。

▲太陽富國航空。（圖／太陽富國航空提供）

▲太陽富國航空以富國島為營運樞紐，連結東北亞主要城市。

富國島以壯麗海景、多元度假生態、完善旅遊建設，被《Condé Nast Traveler》評為「亞洲最美島嶼」及全球第三名，還有「Kiss of The Sea」大型水舞秀、地中海風情的 Sunset Town（黃昏小鎮）等亮點，迅速成國人新興度假首選。富國國際機場邊境管理局指出，2023年台灣旅客僅 2,777人次，2024年暴增至169,421人次，增幅超過6000%，截至2025 年10月已達135,301人次，成長力道持續強勁。

▲太陽富國航空。（圖／太陽富國航空提供）

▲太陽富國航空已於11月26日宣布由鴻毅旅行社擔任台灣總代理。
鴻毅旅行社執行董事蔡承廷表示，越南航空市場在高品質服務領域仍具成長空間，而SPA的定位正好補足此需求。直飛航線的加入，不僅提升旅客便利性，也讓旅行社能更精準規劃3至6天的多元行程，並與大型度假村、主題樂園及一站式度假產品合作，提供更具體驗感的旅遊模式。

▲太陽富國航空。（圖／太陽富國航空提供）

▲太陽富國航空以「度假型航空」為核心理念，結合太陽集團獨有的旅遊生態系統，讓飛行成為度假旅程的延伸。
太陽富國航空由越南太陽集團（Sun Group）投資，是越南首家以島嶼命名的航空公司，航空公司採取包機與商業航班雙軌並行、以「度假型航空」為核心的模式，讓旅客從登機開始即進入度假情境。其航網以富國島為中心，連結越南主要城市，縮短旅程距離，也能降低東北亞旅客對轉機的依賴。

▲太陽富國航空。（圖／太陽富國航空提供）

▲富國島《Kiss of The Sea》表演，結合世界級水舞、燈光與煙火等元素。
目前太陽富國航空機隊包含 Airbus A321NX與A321CEO共4架，未來將快速擴編，預計2026年底達25架、2027年再增至30至35架，並陸續引進新一代廣體客機，為未來長程航線鋪路。

太陽富國航空最大的市場差異化優勢，在於母集團太陽集團打造的全方位旅遊生態系統。其旅遊版圖涵蓋五星級度假酒店、世界級娛樂園區「太陽世界香島」（Sun World Hon Thom）、多處高規格旅遊地標與特色體驗，使航空、住宿、娛樂得以無縫整合，形成越南市場罕見、亦具國際競爭力的旅遊模式。

▲▼亞洲航空AirAsia。（圖／AirAsia提供）

▲亞洲航空AirAsia今（1日）起至7日推出全航線促銷。（圖／AirAsia提供）

另外，AirAsia為慶祝成立24周年，今（1日）起至7日推出全航線促銷，包括台北/高雄至馬尼拉、吉隆坡、曼谷、東京等10條直飛航點，單程含稅最低1,572元起，旅行期間為2026年1月6日至11月30日，旅客可透過airasia.com或AirAsia MOVE App預訂。

而吉隆坡直飛土耳其伊斯坦堡航線也有優惠，單程票價含稅僅499馬幣（新台幣約3,600元），輕鬆一圓土耳其夢。此外，AirAsia也提供座位選擇優惠，旅客可額外享受24%折扣。

