礁溪溫泉燈花季今起點燈　4大展區看浪漫星空燈海、地景投影

▲▼礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲礁溪溫泉燈花季即日起登場。（圖／礁溪鄉公所提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

邁入第六年的「礁溪溫泉燈花季」於今（28）晚間盛大開幕，今年打造4大主題展區，有高達5公尺的主燈，在不同廣場則設有光影廊道、星空燈海、地景投影，從即日起展出至明年3月4日為止。

今年「礁溪溫泉燈花季」展區分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場。位於溫泉廣場的主燈「泉華共舞」高達5公尺，以「礁溪溫泉」孕育的靈魂為核心設計，融入巴洛克式華麗線條與中央孤挺花造型，呈現溫泉水的律動與光影交錯效果。

▲▼礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲▼礁溪溫泉燈花季是每年冬天當地代表活動。

▲▼礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

主燈座椅休憩區以溫泉為靈感，搭配水藍燈景與溫泉魚造型花燈，營造生命力與藝術氣息；步道區則以永續自然概念設計，構築出交錯的光影廊道。

▲▼礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲「綠野溪廣場」打造虛擬星空燈海。

▲▼礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲也有光廊可以盡情拍照。

比鄰溫泉廣場的「綠野溪廣場」以虛擬的星空為背景，並設有月光座椅讓旅客在此駐足休憩；「迎賓廣場」則以童畫筆觸描繪礁溪風情，讓旅人以最純真的視角重新感受地方魅力。

「地景廣場」設有漂浮的水母燈，地面投影呈現海洋生態，彷彿海洋生物在腳邊輕盈游動；「水景廣場」可見「紫願之瓶」以柔和的光帶垂掛而下，象徵將心願高掛夜空。

