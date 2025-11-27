ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
吃麻辣鍋配101煙火　新馬辣A13店「跨年場」12/1開搶

▲新馬辣Plus信義A13窗邊席。（圖／馬辣提供）

▲新馬辣Plus信義A13窗邊席，可以直接看到台北101。（圖／馬辣提供）

記者黃士原／台北報導

距離2026年剩1個月，想好去哪裡迎接新年嗎？新馬辣Plus+ A13店、馬辣A19店與今年才開幕的椒朋友辛潮麻辣鍋，跨年場次12月1日開放電話訂位，不但可以大啖火鍋與日本A5和牛，還能就近欣賞101璀璨煙火秀。

新馬辣Plus+遠百信義A13店位於百貨14樓，透過玻璃落地窗，可以一邊吃鍋，一邊俯瞰信義區百萬夜景，抬頭便可仰望101大樓全景，而馬辣信義A19店樓下便是網友公認跨年煙火最佳觀賞地點的松壽路，而7月才開幕的椒朋友辛潮麻辣鍋，也可以到頂樓近距離觀賞煙火秀。今年3家一同推出跨年場次，12月1日開放電話預約。

▲新馬辣跨年場祭出美日澳和牛及野生大龍蝦滿足饕客。（圖／馬辣集團提供）

▲新馬辣跨年場祭出美日澳和牛及野生大龍蝦滿足饕客。（圖／馬辣集團提供）

新馬辣經典麻辣鍋Plus-遠百信義A13店，依照席位及菜色的不同提供兩款方案，分別為「VVIP奢華饗宴_窗邊煙火席」，每人2980元+10%，限量16席；「VIP尊爵饗宴」每人2480元+10%，限量84席；兩方案均可無限享用日本A5和牛、美澳四大和牛、豪華海鮮、哈根達斯，以及6公尺潮酒牆無限喝，VVIP區席位再送半隻加勒比海龍蝦。

馬辣頂級麻辣鍋信義A19店跨年場每位1,880元+10%，席位不分區共150席，除了美澳極上三和牛、豪華海鮮吃到飽，每人加送半隻加勒比海龍蝦。至於今年剛加入跨年戰局的「椒朋友辛潮麻辣鍋—Dream Plaza」同樣分兩種方案（時間都是22:30-00:30），「澳和龍蝦豪華煙火饗宴」限定20席，雙人套餐5880元起，可以到頂樓近距離觀賞煙火秀；「澳和龍蝦豪華饗宴」限定118席，兩人份套餐3880元起，三人份套餐5820元，可以在餐廳與DJ一起跨年倒數。

▲「饗 A Joy」可以直接在101裡看跨年煙火。（圖／饗賓集團提供）

另外，饗賓集團旗下饗饗、旭集、URBAN PARADISE與饗 A Joy 日前已開放黑卡與金卡會員搶訂跨年餐期，11月30日開放一般會員跨年預約，其中，可近距離欣賞101煙火的饗 A Joy「晚餐二」限定場次，每年都一位難求，費用每人5280元，僅提供電話預約。

【媽媽要QQ惹】萌妹見爸燦笑飛奔！見媽卻毫無波瀾？

