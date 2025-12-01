台虎熊本三大優惠　南部出發限定

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

日本直飛航點再＋1！台灣虎航12月23日起，將開航「台南／高雄－熊本」新航線，每週二、五2班，直達九州地區的中央地帶；機票現正熱賣中，同步再享三大優惠，從交通到行李箱通通有，讓虎迷玩得輕鬆又超值。

▲台虎與熊本豐田租車合推優惠，租就送5,000日圓優惠券。

搭台灣虎航航班，抵達熊本機場後怎麼走？目前熊本機場還沒和鐵路連接，所以虎迷可以直接搭利木津巴士進熊本市區；若要轉JR，機場也有免費接駁車可以把你載到最近的車站再換乘。喜歡行程彈性大一點，直接租車自駕玩更過癮。

▲沿著公路自駕遊，一路飽覽阿蘇壯麗的自然美景。

這波活動，台灣虎航特別與熊本豐田租車合作，只要搭乘台灣虎航直飛熊本（台南／高雄出發），於活動期間在熊本豐田租車取車（需出示登機證、借還車都在熊本機場店），並於租用期間人車均安，最終還車時，就能獲得總額5,000日圓的熊本機場航廈優惠券。

▲鐵道迷搭台虎玩九州，也可享有JR鐵路券優惠。

台灣虎航為慶祝熊本開航，也與JR九州鐵路合作，推出限量360組專屬折扣碼優惠活動，符合資格者，透過指定連結購買「全九州鐵路周遊券」，輸入專屬折扣碼，即可享受最高2,000日圓折扣。

▲天草群島以橋樑與九州相連，擁有絕美海景。

超人氣的A-Train列車也在優惠範圍內，車廂裝飾以沉穩木質搭配彩繪玻璃，隨著爵士名曲的樂聲，從熊本啟程前往三角，沿途海景、教堂、天草群島風光，如同一場即興演奏，從窗邊緩緩展開，讓人沉醉一段美好的鐵道時光。

▲三角車站屋頂上的十字架，與天草地區的天主教發展史相呼應。

想趁旅行換個新行李箱？台虎也幫大家把折扣談好了！只要在活動期間憑台虎登機證，到全省萬國通路（eminent）直營門市選購正品行李箱，就能直接享有85折優惠，無論是升級大容量或換輕量款，現在入手都划算。

詳見：台灣虎航「台南／高雄－熊本」首航