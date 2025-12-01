飛日南霸天！台灣虎航「台南/高雄-熊本」、「台南-沖繩」12月新開航

文／七逗旅遊網 圖／台灣虎航、shutterstock

南台灣旅人今年底最期待的大事，就是台灣虎航 12 月將同步開航熊本、沖繩兩條全新日本航線！

▲台灣虎航「台南／高雄－熊本」12/ 23首航，每週二、五2班。（圖／台灣虎航）

身為全台飛日本航線最多、足足 23 個航點的國籍航空，台灣虎航一直都是虎迷心中的神隊友，如今更把南台灣的日本航網一次補到位，讓南部虎迷終於能體驗輕鬆直飛日本的幸福。

▲熊本城是日本三大名城之一。（圖／ shutterstock）

今年 12 月 23 日，台灣虎航「台南／高雄－熊本」正式首航，每週二、五固定2班；接著 12 月 25 日「台南－沖繩」也強勢啟航，每週四、日輕鬆飛。加上原本的南部航點，總計多達 11 條日本航線任你玩，成為名符其實的「飛日南霸天」。

▲黑川溫泉廣受泡湯客喜愛。（圖／shutterstock）

位於日本九州地區的熊本，近年因台積電設廠而話題滿滿，但真正走進熊本，將會發現它的魅力遠不只如此。登上壯麗的熊本城，彷彿走進武將的時代；眺望壯觀的阿蘇火山與草原，立刻震懾於大自然的神奇。冬季的熊本，也是泡湯的好去處，黑川溫泉飄著白霧，在屋間流動著遠離塵囂的療癒感。回到市區，一定要去熊本熊廣場打卡，與人氣部長合拍萌照，親眼看到熊本熊的瞬間，整顆心都快融化了。

▲熊本拉麵湯頭濃郁，口感獨特。（圖／shutterstock）

熊本的美味，也很值得期待。無論是入口即化的赤牛丼、滋味鮮甜的熊本生蠔、還是熱呼呼的熊本拉麵，每一道都讓人幸福感飆升。走在街頭小巷，也可能遇到隱藏在老店裡的烤肉、串燒、栗子甜點，完全讓人吃到不想回飯店。

▲熊本吃生蠔，品嘗來自大海的鮮甜滋味。（圖／shutterstock）

更讓人心動的是價格，台灣虎航直飛熊本，不只交通便利，票價更是超佛心。台南、高雄出發，現正熱賣中，搭上每週二、五的班次，無論是 4 天 3 夜快閃、5 天 4 夜美景巡禮，或是 7 天 6 夜深度旅程，都能彈性安排，說走就走。

隨著熊本與沖繩加入南台灣航網，不論是想賞景、泡湯、吃美食、逛古城，還是去海邊發呆放空，台灣虎航已把最順暢的路線安排好，從南部起飛玩日本，變得又快、又近、又輕鬆！

詳見：台灣虎航「台南／高雄－熊本」首航