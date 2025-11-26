ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
CoCo推3Q奶茶第2杯10元　先喝道、日出茶太「指定飲品買1送1」

▲▼CoCo3Q奶茶。（圖／CoCo提供）

▲7家手搖飲優惠整理。（圖／CoCo提供）

記者蕭筠／台北報導

天氣轉涼，手搖飲業者紛祭冬季限定飲品優惠。CoCo3Q奶茶今、明兩天第2杯10元，先喝道與日出茶太也有指定飲品買一送一。《ETtoday新聞雲》整理7家業者優惠供讀者快速掌握好康資訊。

▲▼翰林茶館。（圖／六角國際提供）

▲翰林茶館熊貓珍奶買1送1。（圖／六角國際提供）

●CoCo 
CoCo今、明兩天「3Q奶茶第2杯10元」，2杯只要75元，用都可訂線上或官方LINE點餐即享優惠。業者提醒，部分門市無販售該飲品，以各門市供應為準。

●先喝道
先喝道全門市明天「太妃蜜桃風味厚奶霜」、「太妃風味伯爵厚奶霜」與「太妃風味錫蘭厚奶霜」可享「同品項買1送1」，每人限購2組。

●日出茶太
日出茶太28日前祭出「靜岡抹茶拿鐵」、「抹茶紅豆湯圓拿鐵」、「紫抹雲頂奶蓋拿鐵」可享「買1送1」，須下載「六角美食通」APP並加入會員領券使用。基隆百福、竹北享平方、高雄享平方、台中中友不適用此優惠。

●鶴茶樓
鶴茶樓即日起至29日祭出「全品項第2杯半價」，凡於全台門市拍照分享至臉書或IG限動並標記@鶴茶樓，即可享第一杯飲品任選，第2杯享純茶系列（不含蕎麥茶）任選半價，每支手機限購1組。

●翰林茶館／茶棧
翰林茶館／茶棧本月底前每日中午12時至晚上8時推「熊貓珍奶買1送1」，限大杯外帶，須下載「六角美食通」APP並加入會員領券使用。

加碼至年底前假日限定（周六、日）可享「冬季新品外帶大杯同品項第2杯半價」，品項包括「鐵粉Q紅豆鮮奶茶」、「胚芽暖心奶茶」，優惠限時中午12時至晚上8時。

●Mr.Wish 
Mr.Wish12月3日前「黃枝香烏龍（L）」、「黃枝香烏龍啵啵（L）」可享「同品項買1送1」，限使用Uber Eats享優惠。

●得正
得正12月7日前「馥莓蕎麥綠寶（Ｌ）免費送」，凡於Uber Eats下單滿299元即送；期間輸入「九愛喝得正」還可享滿450元最高現折100元。全會員皆適用。

