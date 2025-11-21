ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
過年去日本更便宜！明年第1季「團費合理價」公布　

▲▼大阪城，大阪城公園，大阪旅遊，日本旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲大阪城公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者彭懷玉／台北報導

品保協會今（21）日公布 2026 年第一季合理團費。雖然適逢寒假、春節與 228 連假等出國旺季，整體團費卻比去年同期呈現下降趨勢，其中日本線下調約 5%，澳洲更降 8%，越南亦比去年更划算。若計畫在農曆年或寒假出遊，仍建議及早安排以確保機位與價格。

民眾最關心的日本線，今年1至7月赴日旅客已突破2,500萬人，較去年同期成長近兩成，其中台灣旅客達388萬，位居第三。受惠於日圓低檔、航空票價持穩，加上業者調降利潤，明年第一季日本團費普遍比去年便宜 5% 至 10%。即使是最具話題、價格最高的春節檔期（2/14–2/19），價格也較去年下修，熱門區域如大阪、東京、九州團費落在29,000至45,000元間。僅北海道、東北受滑雪熱潮帶動出現小幅調漲。

▲▼北海道網走市美岬地區。能取岬。（圖／資料照）

▲北海道網走市美岬地區能取岬。（圖／資料照）

東南亞則因明年春節長達9天，機票持續高檔、近乎滿艙，需求強勢回溫。泰國曼谷去年8月開幕的「侏羅紀世界沉浸式體驗展」掀起親子熱潮；馬來西亞新增濕地公園、國家動物園、水族館等景點，並有黃金棕櫚度假村全面翻新後推出免費水上活動，吸引更多族群造訪。今年第一季東南亞整體價格趨向親民，平日時段團費多下滑3%至5%。

▲越南航空。（圖／越南航空提供）

▲越南航空。（圖／越南航空提供）

越南市場因包機調整略有降溫，但從明年 3 月起，越南航空將新增高雄-峴港航線，讓南部旅客多一個便捷選擇。韓國方面，台中、高雄直飛濟州與首爾的航線陸續增班，花蓮-仁川航線亦將於 11 月開航，讓東部居民大幅縮短往返時間。雖因滑雪季帶動票價微幅調整，首爾、釜山、濟州團費約 16,800 至 23,800 元，但因其他成本下滑，與去年比較仍呈現明顯降幅。

▲雄獅歐洲進單暢旺，熱門行程如北歐極光團，能見度已到明年6月。（圖／雄獅旅遊提供）

▲業者表示，北歐極光團能見度已到明年6月。（圖／雄獅旅遊提供）

歐美市場方面，美加線除春節期間的極光團略微上漲，其餘多落在3%至5%的降幅；黃刀鎮、費爾班克斯、白馬市的極光行程依然是冬季熱賣商品。歐洲受新年與春節帶動需求，農曆年幾近滿團，但非旺季則因寒冬與競爭加劇，團費相對划算，僅較去年上漲3%至5%。明年1至3月更可望迎來「極光大爆發」，芬蘭、冰島、羅浮敦等地詢問度大增。

南半球將於明年1月進入夏轉秋的觀光黃金季，氣候宜人，適合戶外活動。澳洲受惠於匯率走低，團費下降約8%，華航與長榮團體機位供應穩定；紐西蘭則因物價上漲調升4%，但紐航透過加班機確保寒假及春節需求。西澳粉紅湖、塔斯馬尼亞薰衣草花田等季節限定景觀，依舊是吸引旅客的熱門景點。

國旅部分，則因油價、人事與遊覽車成本增加，加上春節期間住宿供給緊繃，明年第一季平均較114年同期上漲3%至5%。花東與離島因住宿壓力大，旺季調幅更顯著，再加上各地花季、節慶活動陸續登場，使熱門路線依舊易漲難跌。

整體來看，2026年第一季雖為傳統旅遊旺季，但多數海外團費仍低於去年，搭配長假、機位充足與各國新景點加持，預料將進一步推升年初的出國旅遊熱度。

品保協會 第一季各線旅行團參考價 日本旅遊 出國合理價 出國旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

