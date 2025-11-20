ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

迎TWICE來台開唱！高雄承億空中泳池酒吧點亮藍光　還有主題調酒

▲▼高雄承億酒店推出TWICE應援。（圖／業者提供）

▲高雄承億酒店響應高雄市政府，也推出TWICE應援。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

韓國人氣女團TWICE與台灣搖滾巨星伍佰&China Blue將於本周末登陸高雄開唱，高雄市政府串聯城市地標推出「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」燈光應援，而高雄承億酒店也宣布自即日起至11月23日為止，加入應援行列。

▲▼高雄承億酒店推出TWICE應援。（圖／業者提供）

▲主題調酒《Feel Special》致敬TWICE。

承億酒店24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR，以及27樓BAR KAO泰式餐酒館皆同步點亮藍色燈光，並推出主題調酒《Feel Special》致敬TWICE經典人氣單曲，邀請旅人舉杯同樂，共同應援TWICE與伍佰&China Blue。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼高雄承億酒店推出TWICE應援。（圖／業者提供）

▲全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR也換上TWICE巡迴應援色。

承億酒店連接高雄市立圖書館總館的空橋也換上藍光新裝，與港灣夜色相映成趣，成為最迷人的城市應援地標，迎接兩大天團魅力來襲。

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

▲高雄7地標為了迎接TWICE來台開唱，從今晚起推出「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」巡迴視覺藍燈光文字秀。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

高雄市政府此次為了TWICE來台規劃4大官方活動，其中7大地標規劃「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」巡迴視覺藍燈光文字秀從即日起至11月23日為止，每天下午5點30分至晚上11點點燈，地點包括大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心、美麗島捷運站。

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

▲▼高雄愛河周邊、高雄流行音樂中心從今天晚上開始都可看到夢幻點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

▲▼衛武營、大港橋、中央公園捷運站1號出口還可看到雷射文字投影。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

▲▼高雄應援TWICE點燈。（圖／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁）

陳其邁也在臉書專頁分享今晚點燈效果，從空拍角度看去，夜晚的高雄變身一片藍色光海，為港都增添浪漫氛圍，在大港橋、衛武營國家藝術文化中心和中央公園捷運站1號出口，更能看到「TWICE 《THIS FOR》 WORLD TOUR」雷射字體投影。

▲▼ 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲TWICE首次以完整體來台開唱，高雄市政府發動「全市應援」迎接。（上圖左／理想國提供，上圖右／翻攝自高雄市長陳其邁臉書專頁

除了7大地標規劃應援點燈，此次高雄還在義享時尚廣場推出「巡迴快閃店」販售期間限定品項及特典。同時，即日起至23日期間，指定路段交通號誌燈也會變成TWICE主題，可看到「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」，地點包括世運主場館區 - 世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）- 中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區 - 大勇路／公園二路口。

而從11月20日至23日期間，高雄捷運全線將由TWICE獻聲進站廣播，無論搭乘哪一條線，都能聽到成員們甜美的播報聲，陪同粉絲一起搭車前往演唱會現場。

關鍵字： 高雄旅遊 高雄承億酒店 飯店旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

許瑋甯曝和邱澤「先登記再求婚」　「職業傷害」不用儀式感：會覺得有鏡頭

推薦閱讀

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

屏東最美「星空泡湯村」11/21登場

屏東最美「星空泡湯村」11/21登場

翰林茶館「星光藍珍奶」夢幻上市

翰林茶館「星光藍珍奶」夢幻上市

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

越南最大型戶外水上表演！

越南最大型戶外水上表演！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

六福村指定12菜市場名同音同字免費玩

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

「開賣即完售」蔡家牛排麵暫時休息

「山谷燈光節」11/29開跑　亮點先看

士林手工港點吃到飽！720元爽嗑兩小時

深藏基隆老大樓巷仔內！低調龍鳳腿攤

削麵師傅竟是機器人！天母排隊刀削麵

陽明山「楓樹、銀杏轉黃」　茶梅綻放

泰山200公尺紫瀑盛開！蒜香藤周末最美

熱門行程

水豚君登場碧潭 療癒萌力滿點

11/1起至12/28，水豚君陪你放鬆心情，假日限定快閃店等你來逛！

最新新聞更多

「新活水樂園」期間限定展出　加碼1日市集

饗賓餐旅「朵頤」最快年底插旗台北市

辻利茶舗首賣「冬戀太妃系列」　BAC覆盆莓草莓巧克力蛋糕回歸

超商黑五「咖啡9杯440元」　紅豆湯買1送1

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

低調咖啡廳隱身「京都巷弄」盡頭！

屏東最美「星空泡湯村」11/21登場

翰林茶館「星光藍珍奶」夢幻上市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366