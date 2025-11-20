身分證同時對中「29」　南部知名麻辣鍋請吃100隻蝦

▲身分證字號同時有「2」跟「9」，餐廳送100隻蝦。（圖／高雄美食地圖提供）

記者黃士原／台北報導

海鮮控看過來！在高雄以浮誇肉瀑布聞名的「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」，慶祝高雄青年店開幕，與博愛店、文山店再度推出身分證優惠，只要同時有「2」跟「9」，餐廳就送100隻蝦，活動持續到年底。

在高雄、屏東都有分店的「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」，以壽星專屬的「生日快樂肉瀑布」聞名，幾歲就送幾片肉。慶祝高雄青年店開幕，年底前再推出身分證字號優惠，只要對中「2」或「9」，就送50隻蝦，如果同時擁有這兩數字，100隻免費吃。

▲灑椒麻辣鴛鴦火鍋壽星專屬的「生日快樂肉瀑布」。（圖／取自灑椒麻辣鴛鴦火鍋臉書）

想參加此活動的民眾，須前一天打電話訂位告知，讓業者提前備料，同時1桌限用1張身分證，且整桌要配合低消，兌換50隻蝦為1500元，100隻蝦為2000元，僅限高雄青年店、博愛店與文山店適用。

▲爭鮮推出午茶半價優惠。（圖／記者黃士原攝）

另外，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS又有優惠活動了，即日起至11月27日的下午茶時段（14:00至17:00），每人前7份餐點原價，第8份餐點起，每份通通半價優惠。

不過爭鮮規定，以總份數計算，價低者優先折抵（盤數以完食計算），假設吃了7盤30元壽司，其他都是吃100元的餐點，結帳時以30元優惠計算，最後還是有7盤100元屬於原價。半價活動只有全台54家指定門市參與，詳細分店可前往官方FB查詢。

