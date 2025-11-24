2026春遊瑞士　最高第2人省1萬元

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock

搭乘長榮航空直飛米蘭，2026春天就出發，探索瑞士的美好！這裡有山中奇景、壯闊冰川、夢幻湖泊、還有風情迷人的大城小鎮，一次通通擁有。現在預約，獨享早鳥優惠，最高第2人省1萬元，把春天限定的瑞士美景收入眼底。

▲馬特洪峰的三角錐外形聞名全球，是瑞士的經典象徵。（圖／shutterstock）

瑞士以綿延的阿爾卑斯峰情聞名，其中必訪的4大名峰，每座都擁有獨特魅力。山中之王～馬特洪峰以尖銳三角錐外形聞名，是攝影師與自然愛好者最愛的拍照地點。歐洲最高峰～白朗峰巍峨聳立，乘坐纜車就能近距離感受冰雪世界，彷彿置身北國仙境。

▲搭齒輪火車登少女峰，可到達歐洲最高的火車站。（圖／shutterstock）

歐洲屋脊～少女峰海拔超過3,400公尺，登頂即可俯瞰連綿雪峰與翠綠山谷，春天的山坡還有點點野花點綴，景色浪漫又柔美。位於瑞士中部、鄰近盧森的火龍魔山～皮拉圖斯山，有很多跟龍有關的神秘傳說，沿途彷彿置身奇幻世界，又被稱為盧森的家山。

▲冰河列車穿越阿爾卑斯山，途經瀑布、溪流、峽谷、高原，景色多變、美如童話。（圖／shutterstock）

瑞士三大景觀列車，也是必體驗的亮點！黃金號景觀列車頭等艙設計奢華，大片車窗全景把阿爾卑斯山谷與翠綠山丘盡收眼底，每一幕都像電影場景般浪漫。冰河景觀列車號稱「世界上速度最慢的快車」，沿途可近距離欣賞冰川與峽谷的壯闊景色，彷彿時間都慢下來，讓人完全沉浸在自然的宏偉。伯連納景觀列車沿世界文化遺產鐵道行駛，穿越山城與村落，窗外山谷、溪流、古橋交織成絕美的經典畫面。

▲伯連納景觀列車360度迴圈拱橋奇觀（圖／shutterstock）

想尋找秘境湖光山色？瑞士也有令人心動的私房景點。施圖斯纜車是最陡的啤酒桶纜車，刺激又壯觀，搭乘過程中可將整片山谷風景盡收眼底。秘境藍湖如藍寶石般清澈，湖面倒映四周美景，春光下的湖水清透夢幻，走在湖畔彷彿置身童話世界。阿萊奇冰川腳下漫步，環繞歐洲最大的高山冰川，冰河的壯麗景致令人屏息。

▲藍湖隱身於阿爾卑斯，被視為山中的藍寶石。（圖／shutterstock）

盧森湖又稱四森林州湖，搭船遊湖，湖面寧靜，四周被翠綠山巒與森林環抱，景色壯麗而恬靜。西庸城堡坐落於阿爾卑斯山腳下，古堡氣息與日內瓦湖湖光交融，是瑞士極具代表的歷史古蹟，無論是漫步、拍照，還是坐船欣賞湖光山色，瑞士的秘境景點總讓人流連忘返。

▲盧森是瑞士蜜月之鄉，以卡貝爾古橋及獅子紀念碑聞名。（圖／shutterstock）

