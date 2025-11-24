ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
重磅升級！2026潮玩日韓就選莎倫娜號

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

歌詩達郵輪莎倫娜號重磅裝潢、風格煥新！2026春夏航次正式開賣，從基隆、高雄雙港出發，推出超值日韓行程4／5／6天任你選，沖繩玩跳島，日韓追櫻、放暑假，第3人最低0元起，根本就是海上度假的夢幻首選！

▲▼歌詩達,郵輪,莎倫娜號,日本,韓國,沖繩,旅遊。（圖／業者提供）

▲萬神殿大廳潮感升級。（圖／歌詩達郵輪）

一登上船，就會被氣勢磅礡的「萬神殿大廳」震撼。挑高十層的空間中，漂浮著發光3D雲朵裝置，隨音樂閃動的燈光，像極了希臘神話的夢境。走進「阿波羅大酒吧」，金光閃閃的吧台、柔軟沙發和現場音樂交織，讓人忍不住點杯調酒、沉醉整個夜晚。白天想曬太陽，泳池區就是你的戲水場，透明天幕灑下陽光，水面波光粼粼，晚上還有派對、電影活動，氣氛滿點。

▲▼歌詩達,郵輪,莎倫娜號,日本,韓國,沖繩,旅遊。（圖／業者提供）

▲阿波羅大酒吧舒適煥新。（圖／歌詩達郵輪）

吃貨也有口福！莎倫娜號的招牌餐廳「Archipelago」由三位米其林星級主廚聯手打造，以航線沿途的海洋與食材為靈感，端出一盤盤驚喜料理。喜歡異國風味，還有「Pizzeria Pummid’Oro」薄餅屋、壽司吧Sushino@Costa輪番登場。無論是義式、日式還是創意海鮮，味蕾的海上冒險一刻不停歇。此外，艙房也是升級重點，「尊享套房Grand Suite」以藍白色系打造出當代優雅氛圍，大片落地窗灑進海光，讓每一個清晨都像夢一樣清新。

▲▼歌詩達,郵輪,莎倫娜號,日本,韓國,沖繩,旅遊。（圖／業者提供）

▲招牌餐廳「Archipelago」呈獻星級美味。（圖／歌詩達郵輪）

2026春季航次，4天沖繩、石垣玩海放空，5天沖繩加碼宮古島，6天直攻日韓雙國追櫻，最適合親子、閨蜜或情侶同行；系列行程最低14,900元起，第3、4人還可享超優惠2,900元起，CP值超高。

▲▼歌詩達,郵輪,莎倫娜號,日本,韓國,沖繩,旅遊。（圖／業者提供）

▲藍白色系艙房清爽明亮。（圖／歌詩達郵輪）

夏季航次迎接暑假旺季，沖繩4／5天與日韓6天行程任選，無論家庭出遊、或學生團、企業員旅／獎勵團，都能用最chill的方式玩遍海島與城市風光。更棒的是，7／2與7／6還有高雄出發航次，中南部旅客出發更方便。

★推薦行程：
【2026歌詩達郵輪莎倫娜號春夏航次】
第三人最低0元起！超值日韓行程4／5／6天
https://4ptour.com/tr09DNFZf

世邦旅遊 實踐旅遊心夢想
（02）2537-3088
http://www.4p.com.tw

關鍵字： 歌詩達 郵輪 莎倫娜號 日本 韓國 沖繩 旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

