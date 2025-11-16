ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
碧潭「12米水豚君＋駱馬氣偶」點燈超萌　河畔新種近萬株草花

▲碧潭地景 「水豚君（KAPIBARASAN）」與好友氣偶裝置將一路展至12月28日。（圖／新北市觀旅局提供）

▲碧潭地景 「水豚君（KAPIBARASAN）」與好友氣偶裝置將展至12月28日。（圖／新北市觀旅局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

趁好天氣到新北市碧潭風景區走走！在鳳凰颱風過境後，碧潭地景 「水豚君（KAPIBARASAN）」與好友重新回歸，將一路展至12月28日，與此同時還能順道欣賞新植栽，超過3500株草花及6000株玉龍草點綴河畔。

▲碧潭地景 「水豚君（KAPIBARASAN）」與好友氣偶裝置將一路展至12月28日。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「呆在碧潭の水豚君」地景映照碧潭吊橋。（圖／新北市觀旅局提供）

年末除了新北耶誕城之外，新北市秋冬最療癒盛事非「呆在碧潭の水豚君」地景莫屬，裝置將持續展出至12月28日。其中，12公尺高的「水豚君」十分Q萌，並與好朋友們「駱馬君」、「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」及「陽光君」齊聚碧潭東岸廣場，每晚6點至10點亮燈。

▲深澳漁港,深澳岬角,象鼻岩（水豚岩）。（圖／記者彭懷玉攝）

▲深澳漁港過去知名的象鼻岩，現已變身水豚岩。（圖／記者彭懷玉攝）

周末假日限定的「水豚君快閃店」同步開張，販售碧潭限定周邊商品及特色點心。此外，喜歡水豚的民眾，白天可以先到新北市瑞芳深澳漁港，找尋「水豚岩」蹤跡，徜徉海天一色的風光中，把煩憂一併卸下，晚間再回到新店，欣賞碧潭點燈的浪漫景致。

▲新北市景觀處表示，本次碧潭河畔共栽種超過3500株繽紛草花，以及6000多株玉龍草。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

▲本次碧潭河畔共栽種超過3500株繽紛草花，以及6000多株玉龍草。（圖／翻攝自Facebook／賞花快報）

另外，碧潭近日換上綠色新裝，新北市景觀處表示，本次共栽種超過3500株繽紛草花，以及6000多株玉龍草，它屬於石蒜科植物，又叫「蛇籠草」或「麒麟草」，是碧潭煥新中的綠色主角，讓整片河岸煥然一新。

