甜甜圈聯名「水水灶咖」推海苔肉鬆、芋頭波堤　限時買6送2

▲▼「Mister Donut X 水水灶咖」推出8款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲「Mister Donut X 水水灶咖」首度聯名。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut與百萬YouTuber千千的品牌「水水灶咖」合作，推出8款聯名新品，有流心濃芋金沙波堤、滿滿海苔肉鬆波堤、巧克芭娜娜派等，明天開賣，限時3天買5送1、買6送2，期間限定、售完為止。

▲▼「Mister Donut X 水水灶咖」推出8款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲滿滿海苔肉鬆波堤（左）、流心濃芋金沙波堤（右）。

▲▼「Mister Donut X 水水灶咖」推出8款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲濃芝麻波波隆尼（左）、巧克芭娜娜派（右）。

「Mister Donut X 水水灶咖」有8款聯名新品，「流心濃芋金沙波堤」有金沙餡料，再裹上芋頭可可沾醬，售價79元；「滿滿海苔肉鬆波堤」則是美乃滋與海苔肉鬆的組合，售價59元；「芋見QQ波堤」，把波堤剖半擠上芋泥鮮奶油，並放上QQ麻糬丁，售價59元。

▲▼「Mister Donut X 水水灶咖」推出8款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲椰香芒果糰子（左）、芋見QQ波堤（右）。

「濃芝麻波波隆尼」用芝麻拌入鮮奶油後填入波波隆尼，表面再撒上芝麻糖粉，售價79元；「巧克芭娜娜派」以北海道酥鬆派皮加入香蕉餡、可可醬及煉乳，售價69元；「椰香芒果糰子」將日式糰子做為糯米飯，並擠上椰奶醬與泰式芒果醬，售價60元。

▲▼「Mister Donut X 水水灶咖」推出8款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲現做飲品有2款。

現做飲品有「芋頭牛奶」，售價89元、「摩摩喳喳」，售價99元。配合新品上市，1月6日至1月8日期間凡購買指定甜甜圈可享「買5送1」、「買6送2」，現做飲品也有第2件5折。

▲▼beard papa`s1月推出全新限定「藍莓生乳泡芙」、「巧克力派」，以及強勢回歸的「開心果泡芙」，加碼人氣爆棚的「蜂蜜奶油派皮」。（圖／beard papa`s提供）

▲▼beard papa's1月推出全新藍莓生乳泡芙、巧克力派。（圖／beard papa's提供，下同）

▲▼beard papa`s1月推出全新限定「藍莓生乳泡芙」、「巧克力派」，以及強勢回歸的「開心果泡芙」，加碼人氣爆棚的「蜂蜜奶油派皮」。（圖／beard papa`s提供）

另外，日系泡芙專賣店「beard papa's」1月則推出全新「藍莓生乳泡芙」，每顆售價85元起，29間門市限定販售；派皮則推出全新「巧克力派」，每顆售價90元起，27間門市限定販售。

▲▼beard papa`s1月推出全新限定「藍莓生乳泡芙」、「巧克力派」，以及強勢回歸的「開心果泡芙」，加碼人氣爆棚的「蜂蜜奶油派皮」。（圖／beard papa`s提供）

▲▼「開心果泡芙」、「蜂蜜奶油派皮」本月持續販售。

▲▼beard papa`s1月推出全新限定「藍莓生乳泡芙」、「巧克力派」，以及強勢回歸的「開心果泡芙」，加碼人氣爆棚的「蜂蜜奶油派皮」。（圖／beard papa`s提供）

原本限時只賣一個月的「開心果泡芙」加碼延長一個月，每顆售價95元起，14間門市限定販售；「蜂蜜奶油派皮」也延長上市至本月底，業者提醒，微風台北車站店、台中高鐵站店未販售。

