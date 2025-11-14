ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
麵屋一燈台中文心秀泰店明開幕　11/19前全單88折

▲麵屋一燈台中文心秀泰店限定口味「奶白菌菇培根拉麵」。（圖／麵屋一燈提供）

▲麵屋一燈台中文心秀泰店明開幕，11/19前全單88折。（圖／麵屋一燈提供）

記者黃士原／台北報導

被譽為「東京拉麵之王」的麵屋一燈，繼進駐勤美誠品與台中新光之後，台中第3家、同時也是全台第8家的「文心秀泰店」明天開幕，11月19日前到店內用即享全單88折優惠，現場掃碼再領「買一送一券」。

繼勤美誠品與台中新光之後，麵屋一燈再度選擇台中設點，文心秀泰店明天開幕，業者同時推出多項優惠活動，11月19日前到店內用即享全單88折優惠，現場掃碼再領「買一送一券」，可於下次消費使用，每人限領1次，效期至11月30日，數量有限，領完為止。

延續各店各自擁有限定口味的傳統，麵屋一燈文心秀泰店新推出「奶白菌菇培根拉麵（售價298元）」，靈感源自坂本幸彥社長的法餐背景，他將西式濃湯的風味概念融入日式拉麵，以燉煮出的奶白菌菇湯底搭配燻骨腿，並撒上綜合香料與起司粉，帶來驚喜口感。11月20日至12月15日點用限定拉麵，即可獲得「拉麵第2碗半價券」1張，隔日才能使用，效期30天。

▲麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」。（圖／記者黃士原攝）

麵屋一燈招牌「濃厚魚介冠軍沾麵」，其湯頭使用雞骨、雞腳、雞油、雞翅及老母雞等食材，經過8小時熬煮與三階段的萃取，得到醇厚溫潤的白色高湯，接著再以5種魚介來增加湯頭的層次。另一款「芳醇干貝雞湯拉麵」，湯頭則是使用大量雞肉燉煮8小時以上，之後再追加頂級干貝、鰹魚等提鮮，高湯較為清澈同時又帶點香氣。

▲樂麵屋原味豚骨拉麵。（圖／豆府集團提供）

繼汐止遠雄店後，樂麵屋11月17日進駐大直美麗華百樂園，同時推出開幕優惠，當天出示官方粉絲團活動貼文截圖，任點一碗拉麵，溏心蛋、溫泉蛋、筍乾、菠菜、木耳等11種人氣配料加購價只要1元。11月17日至11月19日，只要姓名中有「樂麵屋美麗華」任一同音字，出示身分證明文件，內用任點一碗拉麵，加購原價240元的原味豚骨拉麵只要5折。

麵屋一燈 日本拉麵

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【工讀生出來】日本九州動物園遇黑熊！跟管理員揮手打招呼

