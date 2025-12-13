專業協助海外急難！桃機「服務楷模」以耐心與同理心守護旅人返家的路

▲外交部領事事務局桃園國際機場辦事處孫慧琴，總在第一線接住旅客的呼救，成為旅人返家之路最安穩的力量。（圖／資料照，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

「開心出遊，平安回家」是每個旅人最深的期盼，但有些人卻在旅途中遇到突發狀況，人生被迫按下暫停鍵。在這樣無助徬徨的時刻，幸好有來自外交部領事事務局桃園國際機場辦事處服務的行政人員孫慧琴，14年來默默站在最前線，接住那些措手不及的瞬間。

身處溝通橋梁第一線 始終陪伴在旅客身邊

孫慧琴任職於外交部領事事務局16年，後轉任至該局桃園國際機場辦事處14年，她認為兩者差異之處，在於機場的工作更即時，也更需要同理旅客的情緒。「我們的工作就像是一座『橋樑』，旅客一通電話來，除了盡快協助釐清問題、判斷輕重緩急外，更必須緊急聯繫外館與當地機構，提供旅客最即時的協助。」

令她印象最深的，是數年前發生的「歌詩達郵輪」於義大利觸礁翻覆事件，當天凌晨五點緊急電話響起，話筒那頭是一群受困異鄉的蜜月團新人，孫慧琴當下除了緊急安撫旅客情緒，更馬不停蹄與旅行社與外館人員交涉溝通，緊急協調相關人員前往現場協助，待旅客平安返台後，又因行李與證件都已落海，接續陪著旅客一一補辦入境許可。她由衷慶幸，「幸好沒有人員傷亡，一想到船身傾斜的模樣，就不難想像異鄉的國人有多驚慌。」

▲身處機場第一線，孫慧琴是旅人在意外發生時，連接外界最關鍵的橋樑。

在急難協助中

學會對旅程與人生 做更謹慎的安排與照顧

孫慧琴進一步表示，自己的工作內容既像救火隊，更像心理諮商師，從海外突發的失聯、山難、車禍、溺水、急病、身故意外，一路協助到運送遺體返國等相關事宜，這份工作宛如一盞明燈，讓她能為旅人及其家人引導平安返家的路，安撫異鄉旅客們的心情。

談起這些年在第一線處理的意外事件，她感慨道，「現在旅行愈來愈方便，大家逐漸低估了出國本身的風險。」她提醒國人，出國前一定要注意身體狀況，千萬別擔心掃興而勉強出遊，更別忘記投保相關保險，意外來臨時才不會造成自己與家人更大的壓力。

▲孫慧琴提醒旅客，別為了勉強出遊而忽略身體訊號，並且準備好相關文件與簽證等，才能在意外來臨時，為自己與家人保留一條最安心的路。

緊急專線全年無休 讓每位旅人在海外都有「靠山」

在第一線看盡各種突發狀況的孫慧琴，以溫柔、耐心與堅定的態度，接住海外旅客焦急的求援，陪伴家屬走過黑暗時刻，她也強調出遊前多一分準備，就能少一分意外發生時的慌亂，國人也可牢記「旅外國人緊急服務專線」0800-085-095（諧音：你幫我、你救我）；自國外撥打回國須自付國際電話費用，撥打方式為+886-800-085-095，這支電話全年無休且有專人輪值，可確保國人出外旅遊時，能在最需要的時候，獲得即時的幫助。

無論是旅客動線的優化、候機環境的更新，或是服務流程的提升，桃園機場持續提升各項服務品質，讓每一次出入境都更順暢、更有溫度。這些改變的背後，是許多第一線同仁默默堅守崗位、維持機場運作，陪伴旅客完成一趟趟旅程。下次搭機時，也別忘了一個微笑、一句簡單的謝意，都是對他們最真實的鼓勵。此外，全球最佳機場（https://pse.is/8cv2l7）現正投票中，也邀請大家一起支持點讚桃園機場，讓更多人看見桃園機場的好！