桃園機場任職32年！超資深服務楷模「入境大廳英語擔當」用笑容圈粉全球旅客

▲桃園機場旅客服務中心資深服務員蔡莉莎，以笑容迎接每位造訪台灣的旅客。（圖／資料照，下同）

記者萬玟伶／桃園報導

在桃園機場的旅客服務中心，有張時時展現親切態度的溫暖笑臉，她是交通部觀光署桃園機場旅客服務中心的資深服務員—蔡莉莎。觀光系出身的她，不但榮獲桃園機場服務楷模殊榮，更擁有流利的英文底子與耐心的傾聽能力，32年來見證了桃園機場的變化，也陪伴無數旅客在陌生城市找到方向！

從觀光推廣到全方位協助

旅客服務中心成為旅人的第一線依靠！

旅客服務中心隸屬於交通部觀光署，最初設立目的為觀光推廣，面對入境臺灣的外籍旅客，蔡莉莎笑言，她與同仁的工作不光是觀光諮詢，從遺失物協尋、接機聯絡到語言協助，樣樣都需要處理。「原本是做旅遊推廣，最後竟成了『萬事通』，但這也是這份工作最能體現服務價值的地方！」

超越SOP的貼心服務

用觀察與理解，讓世界看見臺灣的熱情！

曾有一對年邁的外籍夫妻，因語言不通又找不到接機人而焦急不已，發現異樣的蔡莉莎主動上前詢問，協助打電話與飯店確認，才發現這對外籍夫婦的訂房服務並未包含機場接送。

細心的蔡莉莎先是耐心解釋各種交通方式，甚至手寫路線、標上金額、提醒車資範圍與換乘地點，看著他們大包小包的模樣，更熱心帶他們坐上客運，拜託司機幫忙照應，臨別前，外籍夫妻頻頻表達感謝，更給了她一個大大溫暖的擁抱。

「做好旅客服務的訣竅，靠的是觀察與理解。」蔡莉莎笑說這是服務多年來的深刻體會。「多講一句、多走幾步，對我們來說是舉手之勞，但對旅客而言，卻能改變整趟旅程的情緒，只要他們記得臺灣的好，這些辛苦就值得了！」

▲旅遊服務中心同仁皆有專業的第二外語背景，近年櫃檯更引進了可以直接翻譯對話的裝置，讓跨語溝通更順暢！

善用資源、彈性安排行程

也能開啟0壓力的台灣之旅！

蔡莉莎總能細心處理每一個緊急與細微的需求。「其實很多外籍旅客來臺灣，行程總會排得太緊，她最常建議外籍旅客保留彈性，多留一點空檔，感受臺灣的人文風情。她也大力推薦交通部觀光署推出的「轉機入境・好禮等你！ 」 (Enter Taiwan, Enjoy a Gift!)活動，凡持非中華民國（臺灣）護照，並於轉機時間入境臺灣停留24小時以內之旅客，即可獲得價值新臺幣600元的機場消費券，讓轉機旅客在短暫的停留中，感受臺灣的熱情與便利。

▲蔡莉莎提醒旅客，只要懂得運用資訊與服務，就能在台灣有滿載回憶的旅程。

機場不只是起點

更是感受台灣魅力的第一站！

工作多年，蔡莉莎對桃園機場的環境如數家珍，也最能體會這些細微設計背後的用心。「機場現在也引進不少榮獲米其林必比登的美食小吃，讓旅客直接在機場嚐到名店料理，不用特地跑到市區。」「不論候機或接機，都很值得上來走走，感受機場的多元魅力！」

無論是旅客動線的優化、候機環境的更新，或是服務流程的提升，桃園機場持續提升各項服務品質，讓每一次出入境都更順暢、更有溫度。這些改變的背後，是許多第一線同仁默默堅守崗位、維持機場運作，陪伴旅客完成一趟趟旅程。下次搭機時，也別忘了一個微笑、一句簡單的謝意，都是對他們最真實的鼓勵。此外，全球最佳機場（https://pse.is/8cv2l7）現正投票中，也邀請大家一起支持點讚桃園機場，讓更多人看見桃園機場的好！