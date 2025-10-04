月餅香腸別硬闖！桃園機場服務楷模「動植物防疫檢疫員」溫馨提醒：主動申報最保險

▲中秋將至，不少旅客誤攜有違規疑慮的伴手禮返台。113年度桃園機場服務楷模「農業部動植物防疫檢疫署桃園分署—檢疫人員」鄭喬薇，堅守檢疫第一線，以細心與耐心守護國門安全！（圖／資料照，下同）

記者萬玟伶／桃園報導

中秋佳節將至，許多旅客返鄉或來台探親，常會想把應景的月餅、肉品或水果帶回國分享心意。然而這些伴手禮若未符合動植物檢疫規定，極有可能影響國內生態與產業安全，也成為檢疫人員最頭痛的違禁品。在桃園國際機場這個24小時不打烊的國境大門，就有一群檢疫人員默默堅守崗位，提醒旅客並守護國門安全，今年榮獲服務楷模的鄭喬薇，正是其中代表！她身穿整齊制服，常駐入境第一線，看似嚴肅的工作背後，實則蘊含了滿滿的細心與耐心。

繁瑣檢疫換來溫暖返家

小生命的平安成為他們的最大動力！

要成為檢疫人員，須先取得獸醫師資格並通過高考。畢業於獸醫系的鄭喬薇，大三實習時初次接觸機場檢疫業務，就被這份工作吸引。「能在管制區自由穿梭，對當時的我來說很新奇，也對機場環境充滿憧憬，那時就決定要加入！」

她所屬的「農業部動植物防疫檢疫署桃園分署」，常駐桃園機場，主要工作包括兩項：辦理犬貓等動物輸出入檢疫，以及協助查驗旅客是否違規攜帶動植物產品。其中，動物檢疫從文件審核、晶片掃描到健康檢查，都必須謹慎執行。

「現在很多人將毛小孩視為家人，因此飼主在文件準備上大多沒問題。」但偶爾仍有突發狀況，例如從狂犬病疫區入境的犬貓，須檢附符合規定的檢疫證明才能帶回，若飼主未注意相關規定，現場被告知時就容易情緒激動。

▲▼鄭喬薇細心地為返國貓咪檢查文件與健康狀況，確保小生命平安入境，也在繁瑣程序中展現溫暖守護。

有些飼主會著急，不斷追問「能不能通融一下」，有些則當場紅了眼眶，甚至情緒失控。但也正因如此，她更明白必須在同理心與專業之間找到平衡。「除了執行規定，我們在過程中也要安撫飼主的不安，幫他們承接那份失落感。」在她心中，服務不只是完成檢疫程序，更是設身處地理解旅客的焦慮與期待，並盡力給予支持與說明。

在機場服務的十年間，她也遇過許多溫暖情境。例如曾經有位旅客從中國返台，一次協同親友帶回16隻米克斯貓。「那天我們同事輪流上陣，光是確認晶片與文件就花了兩個小時。雖然過程辛苦又繁瑣，但看到這些小生命最終能平安回到台灣時，心裡也覺得一切都值得了！」這些暖心的時刻，也成為支持她繼續走下去的力量。

豬肉檢疫背後的防疫戰線

最嚴峻的第一線挑戰靠他們守護！

鄭喬薇坦言，目前最挑戰的工作是查緝未檢疫豬肉製品時面對的旅客情緒。「有人抱怨帶根香腸或月餅為何要罰二十萬，也有人找理由開脫。」她表示，執法人員雖能理解，但立場堅定，會告知旅客可分期繳納罰款以緩解情緒。

檢疫站不時出現爭執，她曾遇民眾下跪求情，或西方旅客怒罵。她解釋，許多西方旅客不解為何嚴格管制豬肉，這與非洲豬瘟威脅相關，一旦出現病例將重創產業，故台灣比照澳洲，將豬肉列為高風險物品。

除執法溝通，她與同事也積極創新宣傳。手檢區的標語圖片便是團隊腦力激盪的成果，「我們運用諧音梗或有趣圖像吸引注意」。近來以檢疫犬為主角的海報被旅客拍照上傳、留言稱讚，讓這群默默工作者感受到被看見的喜悅。

▲桃園機場動植物檢疫員發揮創意設計宣導海報，以檢疫犬為主角結合諧音哏等趣味元素，成功吸引國內外旅客目光並獲得網友大讚。

快節奏的機場仍有溫暖細節

「檢疫分流設計」體現台灣服務的貼心

雖然日常工作壓力大，但鄭喬薇始終喜歡機場帶給她的氛圍。「和一般公務單位相比，機場環境變化快也很熱鬧，每天都有不同人事物在發生，讓人覺得充滿活力。」尤其是桃園機場針對非洲豬瘟手提行李檢查區所設立的紅綠通道分流設計，也大大提升效率。「旅客一看就知道該走哪裡，視覺化標示很清楚，對我們的檢疫工作也很有幫助。」

「我們的工作並不是要為難大家，

而是希望一起守護台灣的生態與產業！」

長年在第一線服務，鄭喬薇提醒，無論是水果、香腸，甚至近日應景的月餅，最簡單的原則就是「美食留在當地享用」。她也不斷強調「不確定就先問」，機場各航廈的行李轉盤旁都設有檢疫櫃台，建議旅客可以在通關前主動申報。「問了之後若不行，頂多現場丟掉。若選擇闖闖看，不僅東西會被沒收，還會面臨高額罰款，真的很不划算！」

桃園國際機場的服務楷模，不只是微笑的地勤人員或溫暖的客服，也包括這群默默在背後守護的檢疫人員。他們致力於讓國門更安全，讓返台或出國的旅程更安心，在最嚴格的規範裡，依然展現服務的柔軟與溫度。