從細心查驗到暖心協助！桃機服務楷模讓「法國太太」記住台灣的人情味

▲站在出入境的第一線，桃機服務楷模蔡孟庭讓台灣成為旅客心中的溫暖起點。（圖／資料照，下同）

記者萬玟伶／桃園報導

身處出入境第一線的證照查驗櫃檯，每一個微笑、每一次點頭，都是旅客對台灣的第一印象！來自移民署國境事務大隊、獲選為113年度服務楷模之一的蔡孟庭相信，「在繁忙的機場中，一個溫柔的眼神與一句耐心的解說，都能替旅人注入安心的力量！」

從志工到移民署

夢想起飛的機場從業人生！

蔡孟庭隸屬的內政部移民署國境事務大隊，主要負責出入境旅客的證照查驗。工作內容包括確認證件真偽、核對是否為本人，並檢視是否符合相關規定等。除了護照查驗，她與同仁不時也會在自動通關通道旁協助旅客操作，或在公務台處理臨時問題與文件疑慮。「我們不只負責檢查，更是旅客遇到困難時最直接的協助者。」

談起踏入這份工作的契機，蔡孟庭笑著回憶，「我從小就很喜歡機場，覺得這裡充滿期待感。」大學時主修韓文，因系上與移民署合作「服務學習」計畫，她獲得在機場當志工的機會。「當時我在機場負責協助外籍旅客填寫入國登記表，也會幫忙疏導人潮。那時，看著在櫃檯上執勤的學長姐，穿著制服、神情專注又充滿自信，我心裡想「這是我理想的未來模樣！」

▲面對川流不息的旅客，蔡孟庭在查驗證照的同時，也傳遞台灣最親切的第一印象。

把規定做到位

但也不忘把溫暖帶給旅客！

證照查驗不僅是例行作業，更是國境安全的重要防線，「細心」自然成為蔡孟庭對自己的要求。每天面對成千上百份證件，她必須保持專注、不放過任何細節，同時也不忘把「服務」放在心上。「我們不只是公務人員，更要用服務讓旅客感受到安心與尊重。」她說，面對排隊久候或特殊狀況時，也會顧及旅客情緒，適時給予安撫與引導。

在無數次通關互動中，讓她最難忘的是一位來自法國的年長女士，因入國登記表未填住宿地址被擋下，焦急萬分。蔡孟庭主動提出協助，陪同她完成通關並領取行李，待補填資料後順利入境。當對方連聲道謝、鞠躬致意時，她感受到一份深刻的溫暖。「我們的服務與態度，是有溫度的。」她微笑說。

▲▼蔡孟庭以其專業協助旅客，協助旅客通關順暢。

理解每一份焦慮

協助成就下一趟旅程！

除了查驗工作，蔡孟庭也經常主動向旅客宣導出入境注意事項。她表示，許多通關困擾，都來自誤會或資訊不足。「有時會遇到護照效期不足或拿錯護照的旅客，特別是擁有雙重國籍或多本護照的人。」依照規定，持有效期六個月以上的外國護照才能以免簽證入境我國，若不符合要求，我們會協助旅客安排返程或改票。「這不是在刁難，而是依法行政、維護國境安全。」

▲對於蔡孟庭來說，桃園機場眾多設施中，她最喜歡、也最推薦的就是「自動查驗通關系統」。

近年，隨著「自動查驗通關系統」數量持續增設，通關效率大幅提升，只要是10歲以上的旅客，即可在第一次使用過程中完成註冊且終身有效，外籍旅客若持晶片護照出境時也能使用，「效率提升的同時，也能讓旅客感受到科技的便利與台灣的貼心。」

科技讓流程更快

人情卻也能讓服務更暖！

任職以來，蔡孟庭觀察，隨著科技進步，機場的通關程序也逐步走向自動化，「但再高效率的系統，也取代不了人與人之間的互動與溫度。」她微笑表示，她給自己的職涯目標，就是成為在「科技輔助」與「人性化服務」之間找到完美平衡的角色，嚴守國門的同時，也要讓每一位來自世界各國的旅客，都能感受到被理解與尊重。