Krispy Kreme推「耶誕節甜甜圈」　限時3天買1盒送1盒

▲▼Krispy Kreme推出2款耶誕甜甜圈 。（圖／Krispy Kreme提供）

▲Krispy Kreme推出2款耶誕甜甜圈 。（圖／Krispy Kreme提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接耶誕節，Krispy Kreme推出2款限定甜甜圈，包括馴鹿、薑餅人通通變身，11月17日起正式上市，且可享限時3天買1盒送1盒優惠。另外，甜甜圈招牌雙面小燈箱磁鐵，加購價129元，全台限量1500個。

Krispy Kreme推出2款耶誕甜甜圈，「魔法小馴鹿」在甜甜圈裹上香濃焦糖巧克力，再手繪鹿角搭配無辜小眼神，打造呆萌模樣；「淘氣薑餅人」則在薑餅人造型甜甜圈體淋滿經典糖霜，並以巧克力點綴俏皮表情。以上售價皆為60元。

▲▼Krispy Kreme獨家小燈箱磁鐵。（圖／Krispy Kreme提供）

▲業者同步推出獨家小燈箱磁鐵。

業者更同步推出獨家小燈箱磁鐵，一面為經典紅綠蝶型招牌，另一面則是糖霜甜甜圈，11月17日起凡於門市購買任一盒販甜甜圈即可以129元加購，單買229元，全台限量1500個，售完為止，單筆限購1個。

歡慶新品上市，至16日前凡加入Krispy Kreme TW LINE官方帳號，即可於17日獲得好友新品券1張，17日起至19日於門市憑券購買「耶誕節禮盒」即送「原味糖霜甜甜圈1盒」，買6入送6入、買12入送12入。

▲▼Mister Donut今年首度攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY’S好時」推出「濃郁可可季」，一共打造10款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut今年攜手「HERSHEY'S好時」推出「濃郁可可季」。（圖／記者蕭筠攝，下同）

另外，Mister Donut目前最新甜甜圈口味為HERSHEY'S好時聯名甜甜圈，一共打造10款聯名新品，首推爆餡「HERSHEY'S可可巧貝（售價49元）」、「HERSHEY'S開心果可可巧貝（售價59元）」，把蓬鬆巧貝麵團加入可可粉提升香氣，並分別注入可可鮮奶油內餡及開心果卡士達鮮奶油，外層再裹上可可糖粉增添口感。

「HERSHEY'S生可可波堤」選用經典雙層巧克力波堤搭配好時可可粉，售價55元；「HERSHEY'S濃厚可可派」則以進口北海道酥脆派皮加入苦甜巧克力奶油，再撒上一層好時可可粉，打造濃郁口感，售價69元。

還有以波堤、多拿滋圈體等不同口感甜甜圈加入咖啡、杏仁、莓果及黑櫻桃等食材製成的4款甜甜圈，包括「HERSHEY'S咖啡巧克力波堤（售價59元）」、「HERSHEY'S杏仁巧克力波堤（售價59元）」、「HERSHEY'S覆盆莓可可多拿滋（售價69元）」以及「HERSHEY'S黑森林可可多拿滋（售價69元）」。

▲▼Mister Donut今年首度攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY’S好時」推出「濃郁可可季」，一共打造10款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲HERSHEY'S可可巧貝、開心果可可巧貝咬下會爆餡。

▲▼Mister Donut今年首度攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY’S好時」推出「濃郁可可季」，一共打造10款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲生可可波堤、可可派口感超濃郁。

飲品部分以好時經典可可粉搭配香滑牛奶推出現做「HERSHEY'S冰可可牛奶」、「HERSHEY'S熱可可牛奶」，售價皆為75元。以上聯名商品期間限定、售完為止。

▲▼Mister Donut今年首度攜手美國百年經典巧克力品牌「HERSHEY’S好時」推出「濃郁可可季」，一共打造10款聯名新品。（圖／記者蕭筠攝）

▲還有2款現做可可牛奶飲品。

【餐飲兼差洗錢】助詐團洗錢數千萬！　知名麻辣鍋闆娘今晨遭羈押禁見

