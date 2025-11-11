「香檸烤布蕾甜甜圈」販售最後6天　每周上架2次改天天供應

▲Krispy Kreme全新香檸烤布蕾改為天天販售。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」回歸，原本每周只賣2天的「香檸烤布蕾」太受歡迎，業者宣布即起天天販售，滿足粉絲。

Krispy Kreme烤布蕾甜甜圈去年推出大受歡迎，今年回歸限時只賣16天，全新「香檸烤布蕾」更只在每周三、六上架，讓不少吃過的粉絲大喊「買不到」。

業者表示，香檸烤布蕾在11月16日系列結束前改為天天販售。香檸烤布蕾是表面有薄脆糖衣的美式鬆軟夾心貝，內餡為檸檬卡士達，吃起來酸中帶甜。

Krispy Kreme指出，烤布蕾系列售價皆為60元，每人單筆限購12顆，僅板橋、美麗華、新光A8、南港環球、裕隆城、桃園長庚、桃園遠百與新竹SOGO等門市販售。

▲亞尼克聯名貝可拉推厄瓜多爾黑巧克力生乳捲。

「亞尼克」攜手比利時巧克力「貝可拉」推出2款「厄瓜多爾黑巧克力生乳捲」，其中「厄瓜多爾黑巧克力脆皮生乳捲」，每日限量200條，選用特黑泡芙蛋糕外層淋上杏仁黑巧克力打造脆皮口感，並點綴金粉，再捲入北海道奶霜、厄瓜多爾黑巧克力慕斯內餡，每條售價699元，限時販售至11月17日。

「厄瓜多爾黑巧克力生乳捲」採用特黑泡芙蛋糕，蛋糕表皮嵌入厄瓜多爾黑巧克力碎片，搭配貝可拉可可粉一起烘烤，內餡結合北海道奶霜、巧克力慕斯與可可脆片，每條585元、12cm獨享捲520元。