甜點品牌「草莓季」限定新品　大福、舒芙蕾、千層派都有

▲甜點品牌草莓季登場。（圖／貓茶町提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓季登場，法朋一次推出22款限定甜點，包括超夯的草莓大福，以及首度登場的「愛戀草莓禮盒」。貓茶町則是結合台灣經典茶種，推出6大系列草莓甜點。另外，LADY KELLY也有4款蛋糕。

▲▼LADY KELLY草莓季推出4款蛋糕。（圖／LADY KELLY提供）

★LADY KELLY

LADY KELLY全新「草莓聖代蛋糕」，以黃金戚風蛋糕為底包裹著莓果鮮奶油、巧克力鮮奶油，最上層鋪滿草莓，限門市取貨。「草莓戀人」是在於蛋糕上層、側邊鋪滿大湖草莓，內層結合柔軟巧克力蛋糕、草莓慕斯與餅乾脆底；提醒此款蛋糕尚未開賣，詳細日期有待官方網站公布。

另外，經典不敗品「草莓塔」，手工製成的塔皮揉入莓果粒，搭配特製杏仁內餡、卡士達，上層再堆滿草莓，有6吋及3.5吋選擇。「草莓鮮奶油蛋糕」以濕潤戚風蛋糕結合日本鮮奶油，夾入新鮮草莓切片，推出6吋及4吋選擇，限門市取貨。

▲貓茶町草莓巨無霸布丁塔。（圖／貓茶町提供）

★貓茶町

貓茶町以台灣茶打造「茶系草莓甜點」，選用大湖草莓結合台灣經典的包種茶、蜜香紅茶與鐵觀音等，推出6大系列、共15款限定甜點，即日起於全門市開跑。

其中「草莓塔系列」，草莓巨無霸布丁塔（7吋優惠價650元）是結合濃郁卡士達醬內餡，搭配法式低糖塔皮，還有香草草莓塔（7吋優惠價820元）、包種茶草莓塔（7吋優惠價650元）。凡於板橋店購買或預購2個7吋草莓塔系列，再送1個5吋草莓塔。

▲大福系列有6款口味可選擇。

「大福系列」口味包括原味、紅豆、包種茶、蜜香紅茶、鐵觀音巧克力、北海道乳酪，每一款都包進整顆大湖草莓，售價65元起。凡購買原味草莓大福以及紅豆、包種茶、蜜香紅茶等口味，任選4入特價250元，6入特價350元，於板橋店購買或預購6入禮盒再送台灣茶霜淇淋1支。

另外，還有「巧克力貝可拉蛋糕系列」，包括草莓小可愛、櫻桃小可愛，售價280元起；「舒芙蕾系列」推草莓舒芙蕾，1月10日前於板橋店門市購買1盒4入優惠336元，每人限購2盒；「千層派系列」推草莓包種千層，售價480元，凡於板橋店購買或預購即送台灣茶霜淇淋1支；「一口塔系列」則有一口草莓塔，每盒8入售價420元。

▲法朋「二十二層草莓之夢」。（圖／法朋提供，下同）

★法朋

法朋推出22款限定品項，主打「季節花語草莓芙蓮」、「二十二層草莓之夢」和「草莓純生鮮奶油蛋糕」，再加上首度登場的「愛戀草莓禮盒」，即日起至明年2月28日限時開跑，開放官網、門市購買。

「季節花語草莓芙蓮」把草莓一圈圈堆疊成花語般的立體造型，搭配芙蓮蛋糕，再結合香草穆斯林奶油霜與歐牧純生鮮奶油，最後用藍莓、開心果點綴，提供切片與5、8、10吋等尺寸選擇，售價180元起；「二十二層草莓之夢」則是多層蛋糕體、奶油與草莓餡層層交織，提供切片及7吋選擇，售價280元起。

▲今年首度登場的「愛戀草莓禮盒」一盒就能吃到4種甜點。

另外，還有「草莓純生鮮奶油蛋糕」，提供切片與5、7、9、11、13吋等選擇，售價200元起。今年首度登場的「愛戀草莓禮盒」則集結草莓千層、草莓千層布蕾蛋塔、草莓大福或草莓布丁等品項，售價680元。

▲超人氣「草莓大福」提供2種口味。

超人氣排隊甜點「草莓大福」，提供「雪戀草莓大福（原味）」與「藏心草莓大福（紅豆）」2種口味，上市期間每日固定時間發放號碼牌與開賣。詳細販售品項可至官網查詢。