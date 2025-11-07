ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
2025谷關溫泉文化物產美食　創意吶喊獲梨山限量茶包

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼谷關溫泉區舉辦深呼吸橋上創意吶喊，就可以得到當季高山甜柿及限量梨山茶包，吸引許多民眾參加。（圖／記者李陳信得攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市和平區谷關社區發展協會主辦「2025谷關溫泉文化物產美食」，在谷關溫泉風景區熱鬧登場至本月9日，活動結合地方特色與豐富體驗，吸引眾多民眾及旅客熱情參與。現場最受矚目的「水果大叫活動」以和平地區盛產的甜柿為主題之一，參賽者熱情高喊創意口號，趣味橫生，掀起全場高潮！參賽者就可得到限量梨山茶包以外，得獎者還有機會得到甜柿禮盒與梨山茶禮盒。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

活動以「山林饗宴・溫泉之鄉」為主題，融合谷關地區的自然景觀、農特產與文化風情，安排了「水中太極表演」、「在地美食推廣會」、「谷關導覽體驗」等多項精采活動，讓參與民眾在山林間感受溫泉慢活的魅力。主辦單位特別推廣和平地區優質農產，包括香甜多汁的甜柿與馥郁回甘的梨山茶。現場設有物產展售攤位，吸引遊客試吃選購，不少民眾表示：「甜柿香氣濃郁、口感清脆，梨山茶香氣典雅，回味無窮，真的值得帶回家！」

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

台中市和平區谷關社區發展表示，希望藉由活動帶動地方農產銷售與觀光發展，讓更多人認識谷關及和平地區的好山好水與優質物產。未來也將持續結合在地特色，推動永續觀光，打造谷關成為「溫泉養生、山林慢遊」的首選旅遊地。許多遊客站在谷關吊橋上，使出渾身解數大口深呼吸後大喊，吸引許多民眾眼光。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

