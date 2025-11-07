旅展「千萬刷手」狂買老爺3千張住宿券　雄獅北歐團接330萬大單

▲2025ITF台北國際旅展今（7日）登場，雄獅旅遊率先刷出紅盤，最大單為15人親友團報名，總額高達330萬元。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2025 ITF台北國際旅展今（7日）開幕第一天，飯店、旅行社陸續通報戰績。其中，老爺酒店集團表示，今天下午3點多出現「千萬刷手」，一次掃購3,000張聯合住宿券；雄獅旅遊則說，今天最大單為15人親友團報名，總額高達330萬元，共有3筆北歐團訂單突破百萬元。

老爺酒店集團表示，今天出現「千萬刷手」一次掃購3,000張聯合住宿券，亦有十多位消費者單筆消費超過百萬元，更有忠實粉絲連續十年購買聯合住宿券支持。

老爺酒店說，現場旅展首日銷售約4,000萬元，較去年微幅下滑約5%，但線上旅展自11月4日開賣四天以來表現亮眼，業績已突破8,000萬元，年增約15%，線上加現場總銷售金額已突破1.2億元。老爺酒店集團預估，隨著線上旅展於11月10日截止，總業績可望突破2.3億元，與去年同期持平。

業者進一步指出，本次旅展最搶手商品為「3,400元聯合住宿券」，創下現場單日銷售2600萬元佳績，熱銷主因在於票券使用效期長達一年半、可彈性入住全台十家老爺飯店，並推出「買20送2、買30送3」等加碼優惠；指定日期入住還可享兒童免費或旺日不加價，多重優惠讓消費者紛紛揪團搶購。

除延續聯合住宿券熱潮外，今年更鼓勵國人拉長假期，推出「9,999元知本老爺雙人三天兩夜住宿券」、「26,299元礁溪和式四人住宿券」及「13,499元溫泉酒店三天兩夜聯賣套券」，可靈活選擇入住礁溪及知本或北投等溫泉據點。

另外，雄獅旅遊率先刷出紅盤，業者表示，業績較去年同期成長1成5。其中「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名，總額高達330萬元，共有3筆北歐團訂單突破百萬元。



業者表示，受惠於「萬元普發金」挹注、國定假日增加、明年春節長達9天、寒假亦延長9天等多重利多，現場買氣熱絡，人氣攤位人潮不斷。旅展熱門目的地排行中，歐洲穩居第一，日本次之，亞非地區則位居第三，其中「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元，共有3筆北歐團訂單突破百萬元，顯示長線旅遊市場成長。

而東南旅遊則表示，今日出現多筆高額訂單，其中以「日本東北藏王樹冰五日」與「日本九州南阿蘇鐵道五日」最受青睞，單筆訂單金額皆突破130萬元，顯見旅客對日本高質感行程的強勁需求。

可樂旅遊則指出，受惠於政府普發萬元加持，寒假前及農曆年後出發的高CP值商品成為本次旅展主力，長線商品詢問度也有明顯提升，訂單能見度已到明年第二季，樂觀預估今年業績有望較去年成長2成以上。熱賣商品前三名分別為日本、歐洲、韓國，其中歐洲又以瑞士及義大利詢問度最高，整體業績較去年旅展首日成長約2成。

明日是旅展的第一個假日，可樂旅遊將邀請《原子少年2》冠軍出道男團F.F.O親臨攤位，除了帶來精采演出，還分享赴佐賀拍攝旅遊Vlog與漫遊的心得；另針對迪士尼遊輪「迪士尼探險號」團體及自由行商品推出加碼優惠，現場下訂加碼送迪士尼遊輪行李吊牌、艙門磁鐵、可樂旅遊幣5000枚。