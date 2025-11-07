ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

旅展「千萬刷手」狂買老爺3千張住宿券　雄獅北歐團接330萬大單

▲2025ITF台北國際旅展今（7日）登場,ITF台北國際旅展,旅展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲2025ITF台北國際旅展今（7日）登場，雄獅旅遊率先刷出紅盤，最大單為15人親友團報名，總額高達330萬元。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

2025 ITF台北國際旅展今（7日）開幕第一天，飯店、旅行社陸續通報戰績。其中，老爺酒店集團表示，今天下午3點多出現「千萬刷手」，一次掃購3,000張聯合住宿券；雄獅旅遊則說，今天最大單為15人親友團報名，總額高達330萬元，共有3筆北歐團訂單突破百萬元。

▲2025ITF台北國際旅展今（7日）開幕第一天。（圖／記者彭懷玉攝）

▲老爺酒店集團表示，今天出現「千萬刷手」一次掃購3,000張聯合住宿券，亦有十多位消費者單筆消費超過百萬元。（圖／記者彭懷玉攝）

老爺酒店集團表示，今天出現「千萬刷手」一次掃購3,000張聯合住宿券，亦有十多位消費者單筆消費超過百萬元，更有忠實粉絲連續十年購買聯合住宿券支持。

老爺酒店說，現場旅展首日銷售約4,000萬元，較去年微幅下滑約5%，但線上旅展自11月4日開賣四天以來表現亮眼，業績已突破8,000萬元，年增約15%，線上加現場總銷售金額已突破1.2億元。老爺酒店集團預估，隨著線上旅展於11月10日截止，總業績可望突破2.3億元，與去年同期持平。

業者進一步指出，本次旅展最搶手商品為「3,400元聯合住宿券」，創下現場單日銷售2600萬元佳績，熱銷主因在於票券使用效期長達一年半、可彈性入住全台十家老爺飯店，並推出「買20送2、買30送3」等加碼優惠；指定日期入住還可享兒童免費或旺日不加價，多重優惠讓消費者紛紛揪團搶購。

除延續聯合住宿券熱潮外，今年更鼓勵國人拉長假期，推出「9,999元知本老爺雙人三天兩夜住宿券」、「26,299元礁溪和式四人住宿券」及「13,499元溫泉酒店三天兩夜聯賣套券」，可靈活選擇入住礁溪及知本或北投等溫泉據點。

另外，雄獅旅遊率先刷出紅盤，業者表示，業績較去年同期成長1成5。其中「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名，總額高達330萬元，共有3筆北歐團訂單突破百萬元。

業者表示，受惠於「萬元普發金」挹注、國定假日增加、明年春節長達9天、寒假亦延長9天等多重利多，現場買氣熱絡，人氣攤位人潮不斷。旅展熱門目的地排行中，歐洲穩居第一，日本次之，亞非地區則位居第三，其中「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元，共有3筆北歐團訂單突破百萬元，顯示長線旅遊市場成長。

而東南旅遊則表示，今日出現多筆高額訂單，其中以「日本東北藏王樹冰五日」與「日本九州南阿蘇鐵道五日」最受青睞，單筆訂單金額皆突破130萬元，顯見旅客對日本高質感行程的強勁需求。

可樂旅遊則指出，受惠於政府普發萬元加持，寒假前及農曆年後出發的高CP值商品成為本次旅展主力，長線商品詢問度也有明顯提升，訂單能見度已到明年第二季，樂觀預估今年業績有望較去年成長2成以上。熱賣商品前三名分別為日本、歐洲、韓國，其中歐洲又以瑞士及義大利詢問度最高，整體業績較去年旅展首日成長約2成。

明日是旅展的第一個假日，可樂旅遊將邀請《原子少年2》冠軍出道男團F.F.O親臨攤位，除了帶來精采演出，還分享赴佐賀拍攝旅遊Vlog與漫遊的心得；另針對迪士尼遊輪「迪士尼探險號」團體及自由行商品推出加碼優惠，現場下訂加碼送迪士尼遊輪行李吊牌、艙門磁鐵、可樂旅遊幣5000枚。

關鍵字： 台北市旅遊 2025ITF台北國際旅展

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【冒煙狂燒】彰化海上太陽能板起火　電纜燒毀現場慘況曝

推薦閱讀

谷關溫泉吊橋深呼吸

谷關溫泉吊橋深呼吸

ITF旅展首日吸逾6萬人！老爺銷售奪冠

ITF旅展首日吸逾6萬人！老爺銷售奪冠

ITF旅展韓國館機票天天抽

ITF旅展韓國館機票天天抽

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

漫步雪白流冰上！冬季知床半島7種玩法

漫步雪白流冰上！冬季知床半島7種玩法

沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

旅遊業：今年團費便宜2成、美國團近20年最低

旅遊業：今年團費便宜2成、美國團近20年最低

饗賓公布Buffet耶誕跨年預約時間

饗賓公布Buffet耶誕跨年預約時間

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹

佇立湖畔隻身守望雪山！全世界最孤獨的樹

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

速食店雙11優惠！拿坡里炸雞桶、大披薩199元　頂呱呱買1送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

ITF台北旅展Buffet優惠餐券懶人包

7家手搖飲優惠懶人包　麻古買1送1、迷客夏免費加料

台南晶英推出港式早午茶吃到飽

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

王品集團搶普發現金商機大方送菜

鶴茶樓推「天線寶寶飲料杯」　還有聯名提袋、零錢包

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

熱門行程

桃園「來慈湖・潮復刻」重返復古潮流時光

10/4–11/16慈湖秋日限定登場！八大亮點輪番上演，沉浸懷舊氛圍，感受不一樣的秋夜浪漫

最新新聞更多

谷關溫泉吊橋深呼吸

ITF旅展首日吸逾6萬人！老爺銷售奪冠

ITF旅展韓國館機票天天抽

老爺酒店「千萬刷手」首日現身

漫步雪白流冰上！冬季知床半島7種玩法

沖繩首爾9999元超搶手！旅展「萬元有找」懶人包　玩離島買1送1

旅遊業：今年團費便宜2成、美國團近20年最低

饗賓公布Buffet耶誕跨年預約時間

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366