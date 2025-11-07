ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
鶴茶樓推「天線寶寶飲料杯」　還有聯名提袋、零錢包

▲▼「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

▲「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「鶴茶樓」跨界聯名全球知名人氣IP《天線寶寶》，不僅打造4款限定飲料杯、封膜，還推出超實用周邊，包括飲料提袋、絨毛吊飾零錢包等，活動11月15日起正式開跑。

▲▼「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

▲聯名飲料杯以天線寶寶4個主角為主。

天線寶寶首度登台聯名台灣手搖飲「鶴茶樓」，把4大經典角色全放在飲料杯上，其中「丁丁款」杯身以葡萄紫搭配暖橘黃，「迪西款」杯身則是芥末綠搭配粉桃色，「拉拉款」以暖陽黃搭配寶寶藍，「小波」是紅色與青草綠的組合。封膜以放射狀撞色色塊設計，營造充滿朝氣與夢幻的氛圍。

▲▼「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

▲▼4款周邊須加價購獲得。

▲▼「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

聯名加碼推出5款限量周邊，「飲料提袋（小波款／拉拉款）」以帆布材質搭配角色電繡大頭、絨毛細節，加價購218元；「丁丁絨毛吊飾零錢包」為丁丁大頭搭配立體天線設計，絨毛材質十分柔軟，加價購318元。

「迪西絨毛肩背包」中央繡有迪西大頭，使用全絨毛材質搭配黑白乳牛色塊，加價購328元；「角色大集合保冷袋」以大草原為背景，正中央有天線寶寶們大集合，加價購29元。

▲▼「鶴茶樓」跨界找來全球知名人氣IP《天線寶寶》展開聯名活動 。（圖／鶴茶樓提供）

▲限量角色貼紙只送不賣。

周邊每次限購3款，且消費1杯飲品僅可加購周邊1款，第1杯飲品指定丁丁葡萄鶴頂紅茶，第2、3杯不限品項。另外，「限量角色貼紙」只送不賣，凡購買任一飲品拍照上傳臉書或IG限動並標記鶴茶樓，即可獲得1張，每人限送1張。

「丁丁葡萄鶴頂紅茶」為此次聯名飲品，有一粒粒飽滿葡萄以及Q彈鶴頂紅茶凍，中杯售價70元、大杯75元。

▲▼五桐號找來Care Bears™聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼Care Bears限定飲料紙杯一共有5款，還有4款限定杯膜。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼五桐號找來Care Bears™聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝）

手搖飲品牌「五桐號」最新聯名活動則找來風靡全球經典角色「Care Bears」跨界合作，有5款熊熊飲料杯，可以看到Care Bears變身飲料店員、外送員的萌樣，搭配4款Care Bears喝飲料的限定封膜。

▲▼五桐號找來Care Bears™聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼Care Bears吸管杯、飲料提袋周邊十分可愛。

▲▼五桐號找來Care Bears™聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝）

6款限量周邊包括「不鏽鋼吸管杯」杯身結合Care Bears經典角色搭配繽紛色彩，並以304雙層不鏽鋼製成，還附有可重複使用的不鏽鋼粗吸管及專屬吸管套，加購價599元；「飲料提袋盲盒」有3種款式，皆是以Care Bears經典角色設計，且收納後還可當掛飾使用，加購價299元。

▲▼五桐號找來Care Bears™聯名打造全新企劃「Warmth of Care Bears」。（圖／記者蕭筠攝）

▲Care Bears造型抱枕有2款造型選擇。

「造型抱枕」有2款造型，Care Bears戴上五桐號鴨舌帽，無論擺在家裡或是辦公室都可，加購價499元；「多功能絨毛髮帶」以柔軟細緻的絨毛材質打造而成，加購價199元。

美食情報 美食雲 鶴茶樓 天線寶寶 聯名 五桐號 Care Bears

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

鶴茶樓推「天線寶寶飲料杯」　還有聯名提袋、零錢包

