連假卡位ｘ早鳥優惠！歌詩達莎倫娜號2026日韓追櫻、親子FUN暑假

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

▲2026日韓追櫻，就選莎倫娜號。（圖／shutterstock）

歌詩達郵輪莎倫娜號重磅升級，2026年春夏季，持續以嶄新姿態華麗回歸！從基隆港啟航，帶著義大利的色彩與熱情，航向日本與韓國，開啟「登船即度假」的海上之旅。

▲湖水綠色調的餐椅，搭配藝術感圖騰花紋的地毯，讓瑟瑞斯餐廳煥然一新。（圖／歌詩達郵輪）

春天最不能錯過的，就是莎倫娜號為清明連假特別推出的日韓追櫻航程。像是4月1日基隆出發的佐世保＋麗水自主遊6天，只要請２天假，就能一路延長成6天追櫻假期。日本佐世保的九十九島如星點散落在海上，韓國麗水則以湛藍港灣與粉嫩櫻花構成夢幻畫面，輕輕鬆鬆就能收集春天最浪漫的風景。另一條熱門行程是4月13日基隆出發的佐世保＋鹿兒島自主遊6天，早鳥預約還有「第三人最低0元起」的超狂優惠，無論情侶出遊、好友結伴還是親子同行，都能玩得開心又划算。

▲一日小船長、一日小公主體驗，讓孩子滿載歡樂回憶。（圖／歌詩達郵輪）

夏天一到，莎倫娜號更成為親子家庭的海上天堂！想帶孩子坐大船出海，不用煩惱行程太趕、太累，因為只要登上船，吃喝玩樂通通包辦。7月21日基隆出發的福岡＋釜山航程，讓你從日本九州最大城市玩到韓國第一大港：福岡逛博多運河城、參拜太宰府天滿宮，釜山遊甘川洞文化村、吃海鮮。8月11日基隆出發的佐世保＋麗水航程，則是夏季最美航線之一，從日本的港灣風情到韓國的蔚藍群島，滿眼都是度假感的海天一色。

▲尊享套房全面升級，材質與細節更精緻，設計風格更現代簡潔。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號的魅力不只在航線，更在船上的豐彩體驗。升級後的船艙，舒適又有設計感。白天可以在泳池戲水、做SPA，或到甲板上點杯雞尾酒，看海、聊天。夜晚則是屬於娛樂的時光，從音樂劇、舞會到主題派對，一場接一場嗨玩全船。肚子餓了，主廚們精心打造的料理隨時待命，從義式手工披薩、冰淇淋，美式牛排、漢堡，到日式壽司、鐵板燒應有盡有，整趟旅程吃好吃滿。

▲海上主題之夜，體驗另類異國風情。（圖／歌詩達郵輪）

無論是春天的櫻花、盛夏的陽光，還是海上的郵輪體驗，選擇莎倫娜號航程，每一刻都充滿驚喜與感動。2026春夏，就從基隆登船出發，讓莎倫娜號帶你航向日韓，展開專屬於你的海上美好假期。

▲宙斯大劇院欣賞世界級的精彩演出（圖／歌詩達郵輪）

（＊圖片僅為示意，實際船上為準。）

★推薦行程：

【2026歌詩達郵輪莎倫娜號 三~四月＋暑假航次】

第三人最低0元起！超值日韓行程4／5／6天

《基隆出發》

●4天3夜

• 4/10、4/21｜沖繩 自主遊4天

• 4/18｜沖繩＋石垣島 自主遊4天

●5天4夜

• 3/28、4/6｜沖繩＋宮古島 自主遊5天

• 7/11｜沖繩＋宮古島 自主遊5天

• 7/29｜沖繩＋石垣島 自主遊5天

• 8/19｜沖繩＋石垣島 自主遊5天

●6天5夜

• 4/1｜佐世保＋麗水 自主遊6天（日韓追櫻）

• 4/13｜佐世保＋鹿兒島 自主遊6天（日本九州）

• 7/21｜福岡＋釜山 自主遊6天

• 8/11｜佐世保＋麗水 自主遊6天

《高雄出發》

●5天4夜

• 7/2｜沖繩＋宮古島 自主遊5天

• 7/6｜沖繩＋石垣島 自主遊5天

詳見：

歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw

歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW