潮有義思！莎倫娜號全新升級閃耀啟航

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪

歌詩達郵輪莎倫娜號以全新姿態閃耀啟航！從義式摩登色彩到流行設計語彙，每個角落都像會呼吸的藝術作品。靈感源自地中海陽光與神話，讓人一登船就沉浸繽紛氛圍。高雄出發，中南部旅客超便利；基隆出發更有四天、五天、六天多樣航程，輕鬆展開一場海上藝術嘉年華！

潮有義思！莎倫娜號全新升級閃耀啟航（圖／歌詩達郵輪）

▲萬神殿大廳超級氣派，每當抬頭仰望，彷彿眾神真的齊聚一堂，守護著這片天地。

走進萬神殿大廳，絕對讓人忍不住驚嘆！挑高十層樓的壯麗空間以羅馬萬神殿為靈感，設計師將古典與科技完美融合——四周環繞巨型螢幕，天花板懸掛以3D列印打造、會發光的雲朵裝置，隨著音樂節奏與燈光律動變化，營造出宛如置身神話場景的沉浸感。每次抬頭仰望，都像與眾神相遇，華麗又夢幻。

潮有義思！莎倫娜號全新升級閃耀啟航（圖／歌詩達郵輪）

▲阿波羅大酒吧，船上最潮的歡樂聚點。

五樓的阿波羅大酒吧，搖身一變成了船上最潮的聚會熱點。經過重塑設計後，這個能容納三百多人的空間，現在從沙發、扶手椅到地毯，都換上了更舒適、更摩登的全新行頭。白天是充滿音樂與親子互動的歡樂天地，夜晚，燈光與音樂交織，舉杯之間就是海上最Chill的時刻。

潮有義思！莎倫娜號全新升級閃耀啟航（圖／歌詩達郵輪）

▲天幕泳池甲板，擁抱陽光與星空影院。

泳池甲板也是不能錯過的亮點！設計採用簡潔的幾何圖案和清爽俐落的色彩，給人一種潔淨清新的度假感。玻璃穹頂可隨天氣開啟，白天陽光灑落水面，隨時可以擁抱舒適溫度。當夜幕低垂，池畔的天幕影院會準時開映，坐在泳池畔看著熱門影片，星空伴著海浪聲和耳邊的笑語，是很受歡迎的療癒時光。

潮有義思！莎倫娜號全新升級閃耀啟航（圖／歌詩達郵輪）

▲海上優雅居所，義式質感美學。

若想退回自己的小世界，艙房便是海上最優雅的居所。從高CP值的內艙房、能欣賞海景的房間、陽台房，到奢華的全景套房，甚至享有貴賓禮遇的尊享套房，每一間都散發義式質感與舒適氛圍。尤其全新升級的尊享套房，以清爽藍白配色呼應大海，俐落線條展現現代簡約風，浴室採玻璃拉門設計，明亮又典雅。無論選擇哪一種房型，都能沉浸在一個充滿現代優雅與舒適的私人空間裡，享受獨一無二的海上好眠。

（＊圖片僅為示意，實際船上為準。）

★推薦行程：
【2026歌詩達郵輪莎倫娜號　三~四月＋暑假航次】
第三人最低0元起！超值日韓行程4／5／6天

《高雄出發》
●5天4夜
• 7/2｜沖繩＋宮古島 自主遊5天
• 7/6｜沖繩＋石垣島 自主遊5天

《基隆出發》
●4天3夜
• 4/10、4/21｜沖繩 自主遊4天
• 4/18｜沖繩＋石垣島 自主遊4天
●5天4夜
• 3/28、4/6｜沖繩＋宮古島 自主遊5天
• 7/11｜沖繩＋宮古島 自主遊5天
• 7/29｜沖繩＋石垣島 自主遊5天
• 8/19｜沖繩＋石垣島 自主遊5天
●6天5夜
• 4/1｜佐世保＋麗水 自主遊6天（日韓追櫻）
• 4/13｜佐世保＋鹿兒島 自主遊6天（日本九州）
• 7/21｜福岡＋釜山 自主遊6天
• 8/11｜佐世保＋麗水 自主遊6天

詳見：
歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW

關鍵字： 七逗旅遊網 歌詩達郵輪 莎倫娜號

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

