台中「勤美聖誕村」11/21開逛！7米耶誕樹會飄雪　範圍擴至綠園道

▲台中「勤美草悟聖誕村」將於11月21日開村。（資料照／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

台中「勤美草悟聖誕村」將於11月21日開村，今年延續主題「Incredible Life, Incredible Season」，除40萬顆銀白燈泡交織而成的「光之道」再度回歸，年度聖誕樹 「The Sculpted Tree」達7公尺高，搭配期間限定下雪體驗，讓民眾提前感受浪漫節慶氣氛。

「勤美草悟聖誕村」邁向第16屆，今年以沿街光影、雪景裝置、音樂與香氣構築出冬季的節奏，沿著250公尺「光之道Sparkling Lane」漫步，欣賞40萬顆銀白燈泡交織而成的燈海，從隈研吾筆下的景觀步道前行，途經台中勤美洲際酒店、教堂廣場，一直到勤美術館，今年更延伸至金典綠園道商場。

▲ 「The Sculpted Tree」 高達7公尺，以冬日積雪為靈感，期間每晚6至9點，每小時會有10分鐘的「飄雪體驗」。（示意圖／業者提供）



位於勤美誠品前方，今年的聖誕樹 「The Sculpted Tree」 高達7公尺，以冬日積雪為靈感，期間每晚6至9點，每小時會有10分鐘的「飄雪體驗」，讓白雪紛飛於草悟道之上，營造童話般的夢幻場景。

▲▼沿著250公尺「光之道Sparkling Lane」漫步，欣賞40萬顆銀白燈泡交織而成的燈海。（示意圖／業者提供）



同時，第二屆人氣企劃 「禮物交易所」 擴大開設兩間分所，民眾可攜帶500元禮物與陌生人交換心意，感受城市中溫暖的偶遇。金典館本次升級成100格禮物格，並打造WONDERMINE的礦坑區，透過遙控挖土機的探索體驗，挖出命定號碼將禮物帶回家，首波禮物格內更藏有多位名人、藝術家準備的禮物，而購買金典館內禮物，有機會隨著門檻解鎖Airpods 4。

勤美誠品館則以與未知相遇為主題，結合互動科技與匿名會友的驚喜體驗，透過交換禮物獲取一份未知的靈魂訊息，體驗從未有過的節慶儀式，藉此打開交友圈。首波禮物派出勤美誠品團隊親自挑選，由極具流行敏銳度與時尚品味的樓管、行銷團隊及專櫃店長組成，以獨到美學眼光挑選，親手傳遞節日的祝福，有價值2,000元以上的品牌禮物，每周再加碼DIPTYQUE、SABON、M.A.C、Vivienne Westwood等限定大禮。

此外，聖誕小屋再度回歸，並邀請三大風格市集品牌與PARK2共同舉辦，在周末推出充滿氛圍的美食及選物市集，歐風燈飾與現場音樂交織，將整條街區化為節慶舞台。11月21日開村後，預計延續至明年1月5日，無論是情侶、三五好友或親子族，都能尋覓專屬的浪漫片刻。