ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台中花毯節11/8開跑！60米主裝置噴「泡泡水霧秀」　實景照曝光

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖／網友莫莉提供）

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖／網友莫莉提供）

記者彭懷玉／綜合報導

台中年度花卉盛宴要來了！「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，至11月30日展出23天。本屆以卡通「飛天小女警」為靈感，設置15座裝置藝術；直徑達60公尺、高18公尺的主花毯，號稱歷屆最大，目前花況已達9成，每半小時還會展演一次泡泡水霧秀。

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖／網友莫莉提供）

▲▼直徑達60公尺、高18公尺的主花毯《花城任務》，以小鎮村的經典場景為靈感，其中以魔人啾啾的基地為裝置最高點。（圖／網友莫莉提供）

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖／網友莫莉提供）

台中市觀旅局表示，今年主花毯為歷屆最大，高18公尺、直徑60公尺，其中，以「魔人啾啾的基地」為裝置的最高點。展覽期間，主裝置每天、每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。不僅如此，主花毯內還設置以動畫中經典場景為靈感的裝置，像是鞦韆、甜甜圈店等人氣打卡點，隱藏角色元素待旅客發掘。

主辦方則說，目前花海盛開9成，其中一部分的新社花海約5成，往年都在開展後第二周花才會全開；但他也提醒，因害怕11月10日有颱風，花況會受影響，建議遊客儘早安排行程。

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖／網友莫莉提供）

▲▼現場呈現多個代表場景，包含飛天小女警的家、市政廳，以及動畫中熟悉的角落。（圖／網友莫莉提供）

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖／網友莫莉提供）

不只如此，現場更呈現多個代表場景，包含飛天小女警的家、市政廳，以及動畫中熟悉的角落。旅客能遇見花花、泡泡與毛毛立體裝置，也設置尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等經典角色，以及粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派、「他」等反派角色立牌，讓粉絲巡遊踩點。

談及今年花毯節設計與施工的困難之處，主辦方回應，今年因為與IP合作，為了能完美還原所有的經典畫面，主花毯與版權方來回討論近三個月，在工期與品質是個極大的挑戰。

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖／網友莫莉提供）

▲▼旅客能遇見花花、泡泡與毛毛立體裝置，也有尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等經典角色。（圖／網友莫莉提供）

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖／網友莫莉提供）

拍完各項裝置外，現場同步設置飛天小女警限定主題館，販售超過200種周邊商品及在地農特產，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等。

觀旅局也與社區合作推動永續共創，由長者與幼童共同創作花藝作品，活動期間借展，結束後回歸社區，實踐「共享、循環、再生」的核心精神。

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖／網友莫莉提供）

▲▼由長者與幼童共同創作的花藝作品，展期結束後回歸社區。（圖／網友莫莉提供）

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖／網友莫莉提供）

2025台中國際花毯節
展期：11月8日至11月30日 08:30-16:30
地點：台中市新社區種苗改良繁殖場二苗圃

關鍵字： 台中旅遊 2025新社花海暨台中國際花毯節 台中國際花毯節 賞花旅遊 花海旅遊 新社旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

推薦閱讀

全聯「土雞節」抽萬元買菜金

全聯「土雞節」抽萬元買菜金

必比登「蘇來傳」11/15才營業

必比登「蘇來傳」11/15才營業

台灣人落地仁川機場就能辦「入境快速通關」

台灣人落地仁川機場就能辦「入境快速通關」

藏身國家檔案館二樓玻璃屋咖啡！

藏身國家檔案館二樓玻璃屋咖啡！

台中花毯節「60米主裝置」實景照曝光

台中花毯節「60米主裝置」實景照曝光

屏東聖誕村11/28登場！賞「舞動精靈」燈景　周末假日夢幻飄雪

屏東聖誕村11/28登場！賞「舞動精靈」燈景　周末假日夢幻飄雪

隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區

隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區

貳樓周年慶優惠！年齡為18倍數享88折

貳樓周年慶優惠！年齡為18倍數享88折

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

撈王新北首店11/7開幕　宏匯廣場5家新餐廳一次看

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

王品集團搶普發現金商機大方送菜

星級飯店「萬元放大術」整理包

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

熱門行程

最新新聞更多

全聯「土雞節」抽萬元買菜金

必比登「蘇來傳」11/15才營業

台灣人落地仁川機場就能辦「入境快速通關」

藏身國家檔案館二樓玻璃屋咖啡！

台中花毯節「60米主裝置」實景照曝光

屏東聖誕村11/28登場！賞「舞動精靈」燈景　周末假日夢幻飄雪

隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區

貳樓周年慶優惠！年齡為18倍數享88折

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366