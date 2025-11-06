台中花毯節11/8開跑！60米主裝置噴「泡泡水霧秀」　實景照曝光

▲「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場。（圖／網友莫莉提供）



記者彭懷玉／綜合報導

台中年度花卉盛宴要來了！「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日起在新社區種苗改良繁殖場二苗圃登場，至11月30日展出23天。本屆以卡通「飛天小女警」為靈感，設置15座裝置藝術；直徑達60公尺、高18公尺的主花毯，號稱歷屆最大，目前花況已達9成，每半小時還會展演一次泡泡水霧秀。

▲▼直徑達60公尺、高18公尺的主花毯《花城任務》，以小鎮村的經典場景為靈感，其中以魔人啾啾的基地為裝置最高點。（圖／網友莫莉提供）



台中市觀旅局表示，今年主花毯為歷屆最大，高18公尺、直徑60公尺，其中，以「魔人啾啾的基地」為裝置的最高點。展覽期間，主裝置每天、每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。不僅如此，主花毯內還設置以動畫中經典場景為靈感的裝置，像是鞦韆、甜甜圈店等人氣打卡點，隱藏角色元素待旅客發掘。

主辦方則說，目前花海盛開9成，其中一部分的新社花海約5成，往年都在開展後第二周花才會全開；但他也提醒，因害怕11月10日有颱風，花況會受影響，建議遊客儘早安排行程。

▲▼現場呈現多個代表場景，包含飛天小女警的家、市政廳，以及動畫中熟悉的角落。（圖／網友莫莉提供）



不只如此，現場更呈現多個代表場景，包含飛天小女警的家、市政廳，以及動畫中熟悉的角落。旅客能遇見花花、泡泡與毛毛立體裝置，也設置尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等經典角色，以及粗暴小子、阿米巴幫、壞死幫派、「他」等反派角色立牌，讓粉絲巡遊踩點。

談及今年花毯節設計與施工的困難之處，主辦方回應，今年因為與IP合作，為了能完美還原所有的經典畫面，主花毯與版權方來回討論近三個月，在工期與品質是個極大的挑戰。

▲▼旅客能遇見花花、泡泡與毛毛立體裝置，也有尤教授、小鎮村市長、會說話的狗等經典角色。（圖／網友莫莉提供）



拍完各項裝置外，現場同步設置飛天小女警限定主題館，販售超過200種周邊商品及在地農特產，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等。

觀旅局也與社區合作推動永續共創，由長者與幼童共同創作花藝作品，活動期間借展，結束後回歸社區，實踐「共享、循環、再生」的核心精神。

▲▼由長者與幼童共同創作的花藝作品，展期結束後回歸社區。（圖／網友莫莉提供）



2025台中國際花毯節

展期：11月8日至11月30日 08:30-16:30

地點：台中市新社區種苗改良繁殖場二苗圃