貳樓周年慶優惠！骰子擲出「18」免單　年齡為18倍數享82折

黃士原

擁有10年的美食跑線經驗。

▲貳樓。（圖／貳樓提供）

▲貳樓周年慶優惠登場，年齡為18倍數，全桌可享82折優惠。（圖／貳樓提供）

記者黃士原／台北報導

美式早午餐品牌「貳樓」18歲了，特別以「台灣人情味×熱鬧氣氛」為靈感，推出最在地、最歡樂的周年慶活動，除了年齡為18倍數，全桌可享82折優惠外，還有骰仔挑戰，只要擲出的3顆骰子點數總和為18，直接免單。

今年11月，貳樓迎來第18個生日，餐廳把台灣人熟悉的「擲骰仔」文化搬上餐桌，推出「18歲倍數限定優惠」，11月10日至11月28日，只要當桌有符合證件年齡是18歲倍數的朋友（即18歲、36歲、54歲、72歲、90歲、108歲），於平日內用就享有整單「18% OFF」優惠，等於82折。

除了符合年齡資格享有82折優惠外，現場客人還可參加「十八骰仔挑戰」（每桌限參加1次），只要擲出3顆骰子點數總和為「18」，就能享有「整單免費」，貳樓直接請客。

▲三商炸雞買5送5慶雙11。（圖／業者提供）

另外，三商餐飲集團旗下5大品牌齊推雙11優惠，三商巧福11月30日前冷凍調理包兩盒特價350元；鮮五丼11月8日至11月14日購買唐揚親子丼+滷豆腐+杯裝飲料組合餐，即贈招牌牛丼1份；福勝亭11月12日前開運豬排定食特惠價199元（原價265元），開運豬排定食與和風咖哩雞肉定食，加胡麻豆腐與飲料2杯，原價565元，特惠價399元。

三商炸雞11月12日前買酷樂雞腿桶5隻送義式腿排桶5塊，原價675元，特惠價349元，青花椒脆皮二節翅10隻原價200元，特惠價99元，買雙色起司酥炸棒腿送青花椒麻雞塊，原價229元，特惠價169元。拿坡里披薩炸雞12月7日前選購經典披薩買大送大。

關鍵字： 美食雲 美食優惠 貳樓

【101豪奢招待所曝】太子集團在台詐騙洗錢！ 爆乳總經理特助15萬交保

