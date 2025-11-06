ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全台飯店、電商「雙11優惠」開搶！全球樂園買1送1　住宿券14折

▲▼日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Klook推出全球樂園買一送一優惠。上圖為日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著 ITF台北國際旅展即將登場，再加上普發1萬政策與雙11加持，各大業者紛紛推出優惠。本篇整理出旅遊電商、國旅飯店推出的雙11優惠，包括全球樂園買一送一，國旅飯店住宿券下殺14折起。

Klook

Klook宣布即日起至11月14日為止同步推出線上旅展和雙11優惠，主打「全站折1111元」、「全站3折」、「eSIM 10元起」，11月11日當天更於整點推出8場「買1送1」瘋搶活動，最受歡迎的全球多座環球影城、迪士尼樂園都在內，如日本環球影城、香港迪士尼樂園等。

Klook線上旅展活動期間，每日凌晨12點開搶全站96折優惠碼，最高可折抵1111元；同時只要輸入指定優惠碼，7天1GB流量最低只要10元，還能補差額升級更多天數方案。 

此外，在11月11日當天早上11點至下午6點，平台推出整點瘋搶「買1送1」活動，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。包括全球各地環球影城、迪士尼樂園，如「日本環球影城」、「新加坡環球影城」，以及「香港迪士尼樂園」、「加州迪士尼樂園」等，還有超熱賣「釜山通行證」、「首爾Wild Wild猛男秀」，及經典必去的「澳門水舞間」、「紐西蘭冰川直升機健行體驗」都在內。

▲▼KKday。（圖／業者提供）

▲KKday線上旅展已開跑，再推出雙11活動。（圖／業者提供）

KKday

KKday宣布將於11月7日至11月11日推出「轉出1111點旅行金」活動，有機會抽中1111點的加碼點數、獲得海外各國旅遊折扣碼；另於11月10、11日推出兩天限定的「KKday會員日」，只要下單滿新台幣6000元，就能獲得1000點的KKday Points。

此外，KKday在2天會員日期間針對黑鑽、白金會員再加碼，各自推出當日12點瘋搶1折、7折海外旅遊商品，下午1點開搶國旅樂園買一送一；下午2點開搶日韓泰超值機票、滿額折500元，另祭出黑鑽會員點數狂飆5倍、白金點數3倍大放送。

樂天旅遊

樂天旅遊年度「11.11 Sale」，自即日起至11月12日為止登場。11月11日當天，推出限量1111張優惠券，包含5折（限量 200 張） 、6折 （限量 300 張） 、65折（限量 300 張） 、7折（限量 311 張）的快閃折扣，和9折與95折的通用折扣，並加碼無折抵上限的 11% 訂房優惠券可以使用，不限金額門檻，適用期間至 2026年10月31日止。

除此之外，樂天旅遊也特別推出滑雪優惠券，讓造訪長野、新潟、北海道、群馬等地的滑雪旅客能夠享有額外 9 折的優惠，以更實惠的價格享受滑雪的樂趣。

▲天成逸旅-朋趣豪華露營「朋趣微涼奢旅」9至10月限定優惠。（圖／業者提供）

▲▼天成逸旅-朋趣豪華露營。（圖／業者提供）

▲天成逸旅-朋趣豪華露營天馬號。（圖／業者提供）

天成逸旅-朋趣豪華露營

位於桃園的「天成逸旅-朋趣豪華露營」從即日起至11月12日為止推出「雙11限定 年度最優惠5999元限量搶購」優惠，不分車型、雙人一泊四食每晚下殺優惠5999元，每日限量5車，適用入住日為11月6日至2026年2月16日期間指定日期。

天成逸旅-朋趣豪華露營此次優惠適用園區5款車型，包括流星號、栗比號、天馬號、寵物友善的曙光號，以及雲端號，每台露營車皆配置獨立木棧板休憩區，一車一棚。

優惠內容包含一泊四食，旅人可於午後至Bon Bar自助取餐，提著野餐籃步入草地，悠然享受野餐時光，傍晚於戶外 BBQ 燒烤區大啖海陸饗宴，夜晚以現煮泡麵消夜作為暖心收尾，翌晨由專屬管家送上早餐箱，讓旅程從香氣與手作開啟完美時刻。

▲▼台南遠東香格里拉，台南香格里拉。（圖／業者提供）

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

▲▼台南香格里拉親子專案。（圖／業者提供）

台南香格里拉

因應雙11，台南遠東香格里拉飯店宣布從11月7日起於「線上旅展」中加碼推出「旅遊禮包－美饌假期」，以住宿、早餐及客房升等禮遇一次整合的超值組合亮相，原價總價逾4萬元，線上旅展優惠價1萬元，內容包含「15坪尊榮客房平日住宿券2張」、「遠東Café自助早餐單人券4張」，並加贈「尊榮家庭房與特選尊榮房升等券」各一張，以及「平日免費提前入住券2張」，所有優惠券皆可分次使用，也可與親友共享分用。

而已經開跑的線上旅展中也有多款住宿與餐飲優惠組合，住宿最低21折起、餐飲優惠券最低76折起。熱賣住宿券部分，包括平日適用的豪華閣貴賓廊禮遇客房、高樓層限定客房與一房一廳雅仕套房，另有週末適用的彈性住宿組合。住房優惠券販售至11月25日止，餐飲優惠券至11月30日，民眾可透過線上旅展專區選購。

▲「承億集團」攜手零售業龍頭品牌遠東SOGO將共同合作新竹飯店開發案，新竹承億酒店預計將於2027年第四季試營運。（圖／承億集團提供）

▲高雄承億酒店。（圖／業者提供）

承億集團

歡慶雙11，承億集團集結旗下「承億酒店」與「承億文旅」，即日起至11月16日推出「文化旅行 島嶼漫遊」冬季線上旅展，開賣6款住宿券、1款餐飲套票，住宿券最低14折起、餐券下殺76折起。

本次強打「承億集團聯合雙人住宿券」優惠價1899元，使用1張券可於平、旺日入住淡水吹風／花蓮山知道標準雙人房一晚，平、旺日加價可入住桃城茶樣子標準雙人房一晚。

使用兩張券則可於平、旺日入住潭日月標準雙人房一晚，以上若在平日周一至周四入住再視房況享免費升等房型；使用三張券可在平日入住五星承億酒店經典和式雙人房一晚，皆依房型人數提供早餐。

▲「承億集團」攜手零售業龍頭品牌遠東SOGO將共同合作新竹飯店開發案，新竹承億酒店預計將於2027年第四季試營運。（圖／承億集團提供）

▲高雄承億酒店坐擁港都景觀。（圖／業者提供）

高雄承億酒店則推出「承億酒店經典和式雙人房平日住宿套票（五張一套）」，優惠價2萬4000元，平均單張4800元，憑券可入住承億酒店經典和式雙人房，還能享用自助式早餐。

還有「經典和式雙人房一泊二食住宿券」優惠價8888元，不僅平旺日適用，假日也能用，含兩客早餐及賀鴨郎或BAR KAO雙人套餐一套，可使用於入住當日晚餐，平日入住再享免費升等套房。

▲▼承億文旅潭日月。（圖／業者提供）

▲承億文旅潭日月方山水套房。（圖／業者提供）

承億文旅冬季線上旅展則祭出2款熱銷住宿券，本次旅展有「潭日月方山水獨賣套房平日雙人住宿券」，優惠價9999元，平日可入住潭日月方山水獨賣套房一晚，含兩客早餐；「潭日月一泊二食住宿券」，優惠價4999元，可於平旺日入住潭日月樂山標準雙人房一晚含早餐，並提供入住當日晚餐或翌日午餐（擇一），平日周一至周四入住視房況再享升等。

關鍵字： 優惠快訊 亞洲旅遊 美洲旅遊 飯店旅館 星級飯店 度假旅館 桃園旅遊 高雄旅遊 台南旅遊 雙11

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【101豪奢招待所曝】太子集團在台詐騙洗錢！ 爆乳總經理特助15萬交保

推薦閱讀

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

迴轉港點用F1賽車送餐！

迴轉港點用F1賽車送餐！

全台飯店、電商「雙11優惠」開搶

全台飯店、電商「雙11優惠」開搶

泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

萬波秋冬限定「芋頭飲」回歸　新推米麻糬配料明起開賣

萬波秋冬限定「芋頭飲」回歸　新推米麻糬配料明起開賣

新北耶誕城「馬戲嘉年華」　天橋、人行道主題裝飾搶先看

新北耶誕城「馬戲嘉年華」　天橋、人行道主題裝飾搶先看

桃園「苦茶油文化體驗節」　11/8登場

桃園「苦茶油文化體驗節」　11/8登場

特搜台中5家創意臭豆腐挑戰味蕾底線

特搜台中5家創意臭豆腐挑戰味蕾底線

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

中壢紅豆餅「三顆10元」就是不漲價！

士林官邸菊展11/28開跑！亮點先看

撈王新北首店11/7開幕　宏匯廣場5家新餐廳一次看

星級飯店「萬元放大術」整理包

凌晨四點開賣！無招牌隱身萬華靜謐社區

飯店線上旅展優惠　花1萬住總統套房

CoCo職人咖啡、日焙珍奶限時買1送1

GODIVA x LABUBU新聯名！

身分證對中「4個1」現折1111元

台中最新「小王子玫瑰園」免費開放

熱門行程

最新新聞更多

COLD STONE推「芋頭牛奶冰」　明起限時開賣

台灣之光　高雄港旅運中心獲亞太地區智慧綠建築獎雙獎肯定

島語桃園台茂店預計12月下旬開幕

迴轉港點用F1賽車送餐！

全台飯店、電商「雙11優惠」開搶

泰國4城市入選《富比世》海外長居榜　清邁吸3萬外籍客退休慢活

萬波秋冬限定「芋頭飲」回歸　新推米麻糬配料明起開賣

新北耶誕城「馬戲嘉年華」　天橋、人行道主題裝飾搶先看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366