全台飯店、電商「雙11優惠」開搶！全球樂園買1送1　住宿券14折

▲Klook推出全球樂園買一送一優惠。上圖為日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

隨著 ITF台北國際旅展即將登場，再加上普發1萬政策與雙11加持，各大業者紛紛推出優惠。本篇整理出旅遊電商、國旅飯店推出的雙11優惠，包括全球樂園買一送一，國旅飯店住宿券下殺14折起。

Klook

Klook宣布即日起至11月14日為止同步推出線上旅展和雙11優惠，主打「全站折1111元」、「全站3折」、「eSIM 10元起」，11月11日當天更於整點推出8場「買1送1」瘋搶活動，最受歡迎的全球多座環球影城、迪士尼樂園都在內，如日本環球影城、香港迪士尼樂園等。

Klook線上旅展活動期間，每日凌晨12點開搶全站96折優惠碼，最高可折抵1111元；同時只要輸入指定優惠碼，7天1GB流量最低只要10元，還能補差額升級更多天數方案。

此外，在11月11日當天早上11點至下午6點，平台推出整點瘋搶「買1送1」活動，輸入指定優惠碼即可享受超值優惠。包括全球各地環球影城、迪士尼樂園，如「日本環球影城」、「新加坡環球影城」，以及「香港迪士尼樂園」、「加州迪士尼樂園」等，還有超熱賣「釜山通行證」、「首爾Wild Wild猛男秀」，及經典必去的「澳門水舞間」、「紐西蘭冰川直升機健行體驗」都在內。

▲KKday線上旅展已開跑，再推出雙11活動。（圖／業者提供）

KKday

KKday宣布將於11月7日至11月11日推出「轉出1111點旅行金」活動，有機會抽中1111點的加碼點數、獲得海外各國旅遊折扣碼；另於11月10、11日推出兩天限定的「KKday會員日」，只要下單滿新台幣6000元，就能獲得1000點的KKday Points。

此外，KKday在2天會員日期間針對黑鑽、白金會員再加碼，各自推出當日12點瘋搶1折、7折海外旅遊商品，下午1點開搶國旅樂園買一送一；下午2點開搶日韓泰超值機票、滿額折500元，另祭出黑鑽會員點數狂飆5倍、白金點數3倍大放送。

樂天旅遊

樂天旅遊年度「11.11 Sale」，自即日起至11月12日為止登場。11月11日當天，推出限量1111張優惠券，包含5折（限量 200 張） 、6折 （限量 300 張） 、65折（限量 300 張） 、7折（限量 311 張）的快閃折扣，和9折與95折的通用折扣，並加碼無折抵上限的 11% 訂房優惠券可以使用，不限金額門檻，適用期間至 2026年10月31日止。

除此之外，樂天旅遊也特別推出滑雪優惠券，讓造訪長野、新潟、北海道、群馬等地的滑雪旅客能夠享有額外 9 折的優惠，以更實惠的價格享受滑雪的樂趣。

▲▼天成逸旅-朋趣豪華露營。（圖／業者提供）

天成逸旅-朋趣豪華露營

位於桃園的「天成逸旅-朋趣豪華露營」從即日起至11月12日為止推出「雙11限定 年度最優惠5999元限量搶購」優惠，不分車型、雙人一泊四食每晚下殺優惠5999元，每日限量5車，適用入住日為11月6日至2026年2月16日期間指定日期。

天成逸旅-朋趣豪華露營此次優惠適用園區5款車型，包括流星號、栗比號、天馬號、寵物友善的曙光號，以及雲端號，每台露營車皆配置獨立木棧板休憩區，一車一棚。

優惠內容包含一泊四食，旅人可於午後至Bon Bar自助取餐，提著野餐籃步入草地，悠然享受野餐時光，傍晚於戶外 BBQ 燒烤區大啖海陸饗宴，夜晚以現煮泡麵消夜作為暖心收尾，翌晨由專屬管家送上早餐箱，讓旅程從香氣與手作開啟完美時刻。

▲▼台南遠東香格里拉。（圖／業者提供）

台南香格里拉

因應雙11，台南遠東香格里拉飯店宣布從11月7日起於「線上旅展」中加碼推出「旅遊禮包－美饌假期」，以住宿、早餐及客房升等禮遇一次整合的超值組合亮相，原價總價逾4萬元，線上旅展優惠價1萬元，內容包含「15坪尊榮客房平日住宿券2張」、「遠東Café自助早餐單人券4張」，並加贈「尊榮家庭房與特選尊榮房升等券」各一張，以及「平日免費提前入住券2張」，所有優惠券皆可分次使用，也可與親友共享分用。

而已經開跑的線上旅展中也有多款住宿與餐飲優惠組合，住宿最低21折起、餐飲優惠券最低76折起。熱賣住宿券部分，包括平日適用的豪華閣貴賓廊禮遇客房、高樓層限定客房與一房一廳雅仕套房，另有週末適用的彈性住宿組合。住房優惠券販售至11月25日止，餐飲優惠券至11月30日，民眾可透過線上旅展專區選購。

▲高雄承億酒店。（圖／業者提供）

承億集團

歡慶雙11，承億集團集結旗下「承億酒店」與「承億文旅」，即日起至11月16日推出「文化旅行 島嶼漫遊」冬季線上旅展，開賣6款住宿券、1款餐飲套票，住宿券最低14折起、餐券下殺76折起。

本次強打「承億集團聯合雙人住宿券」優惠價1899元，使用1張券可於平、旺日入住淡水吹風／花蓮山知道標準雙人房一晚，平、旺日加價可入住桃城茶樣子標準雙人房一晚。

使用兩張券則可於平、旺日入住潭日月標準雙人房一晚，以上若在平日周一至周四入住再視房況享免費升等房型；使用三張券可在平日入住五星承億酒店經典和式雙人房一晚，皆依房型人數提供早餐。

▲高雄承億酒店坐擁港都景觀。（圖／業者提供）

高雄承億酒店則推出「承億酒店經典和式雙人房平日住宿套票（五張一套）」，優惠價2萬4000元，平均單張4800元，憑券可入住承億酒店經典和式雙人房，還能享用自助式早餐。

還有「經典和式雙人房一泊二食住宿券」優惠價8888元，不僅平旺日適用，假日也能用，含兩客早餐及賀鴨郎或BAR KAO雙人套餐一套，可使用於入住當日晚餐，平日入住再享免費升等套房。

▲承億文旅潭日月方山水套房。（圖／業者提供）

承億文旅冬季線上旅展則祭出2款熱銷住宿券，本次旅展有「潭日月方山水獨賣套房平日雙人住宿券」，優惠價9999元，平日可入住潭日月方山水獨賣套房一晚，含兩客早餐；「潭日月一泊二食住宿券」，優惠價4999元，可於平旺日入住潭日月樂山標準雙人房一晚含早餐，並提供入住當日晚餐或翌日午餐（擇一），平日周一至周四入住視房況再享升等。