萬波秋冬限定「芋頭飲」回歸　新推米麻糬配料明起開賣

▲▼萬波島嶼紅茶秋冬限定「芋頭系列」回歸，今年推出升級版芋香奶茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波島嶼紅茶秋冬限定「芋頭系列」升級回歸。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「萬波島嶼紅茶」秋冬限定「芋頭系列」回歸，今年以雙紅茶為基底，推出3款芋泥飲品，還有全新配料「米麻糬」，明起全門市上市，透過你訂線上平台訂購波霸芋泥奶茶或芋泥奶茶，即送10元折價券。

▲▼萬波島嶼紅茶秋冬限定「芋頭系列」回歸，今年推出升級版芋香奶茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲「米麻糬芋泥奶茶」為此次新品。

▲▼萬波島嶼紅茶秋冬限定「芋頭系列」回歸，今年推出升級版芋香奶茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲全新配料「米麻糬」口感軟Q有彈性。

萬波「芋頭系列」升級回歸，今年推出3款限定飲品，基底從鮮奶變成以經典島嶼紅茶、錫蘭紅茶雙茶調製成的「香濃奶茶」，還有全新配料「米麻糬」，口感軟Q，全飲品皆可加。

全新「米麻糬芋泥奶茶」，奶茶層層堆疊軟糯米麻糬、芋泥，售價85元，限冷飲，甜度則有微糖、無糖2種選擇，萬波建議於20分鐘內飲用完畢。

▲▼萬波島嶼紅茶秋冬限定「芋頭系列」回歸，今年推出升級版芋香奶茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲「波霸芋泥奶茶」、「芋泥奶茶」都加入滿滿芋泥。

「波霸芋泥奶茶」則是奶茶加入芋泥、波霸，售價85元；「芋泥奶茶」為奶茶與芋頭的組合，售價75元，2款飲品皆提供冷、熱選擇。芋頭系列加價5元可把奶茶換成鮮奶基底。

萬波指出，11月7日至16日於你訂線上平台購買波霸芋泥奶茶或芋泥奶茶，即送10元折價券，限下次消費使用，使用期限至11月23日，須於你訂平台滿100元方可使用。

▲▼CoCo職人咖啡系列。（圖／CoCo提供）

▲CoCo推出最新職人咖啡系列。（圖／CoCo提供）

CoCo全新「職人咖啡系列」採用IIAC國際金獎認證金獎咖啡豆，除美式（售價40元）、拿鐵（售價60元），還有加入手搗新鮮檸檬的「西西里手搗檸檬美式」、檸檬與紅葡萄柚搭配美式的「紅柚香檸美式」，分別推薦5分糖、7分糖最合適，售價皆為75元；也可加料升級成「珍珠職人拿鐵」、「粉角職人拿鐵」只要70元。

即日起每周二可享「指定同價位咖啡品項買1送1」，包括職人拿鐵、美式、西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式，售完為止，提醒部分門市未販售咖啡系列。

三商炸雞買5送5！速食店限時優惠　摩斯「加11元多1杯飲料」
PAUL「草莓千層派買1送1」來了　11/9起全門市限時3天開賣 
Krispy Kreme「烤布蕾甜甜圈」復刻回歸　加碼吃限量新口味

