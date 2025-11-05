王品集團搶普發現金商機　西堤送海鮮拼盤、陶板屋招待天婦羅

▲王品集團品牌贈菜搶攻萬元商機。（圖／王品集團提供）

記者黃士原／台北報導

普發現金開放線上登記，王品集團祭萬元加碼饗宴應援，只要完成各品牌指定條件，就能免費享用美味料理，像是王品牛排送嫩煎龍虎斑鮮蝦佐白酒茴香醬、西堤贈美式手抓海鮮拼盤，陶板屋招待天婦羅，阪前鐵板燒則請吃松葉蟹海鮮珠寶盒。

▲顧客年底前到阪前享用套餐、完成指定條件款待松葉蟹海鮮珠寶盒。（圖／王品集團提供）

即日起至12月31日前往王品牛排內用2客套餐，並拍照分享社群，餐廳款待嫩煎龍虎斑鮮蝦佐白酒茴香醬1份（價值689元），香煎龍虎斑肉質細嫩，搭配彈牙鮮蝦，佐以白酒茴香醬，加乘品味優雅層次。11月底前高雄中正店再加碼，內用2客套餐，出示官網活動畫面，就送法式焗龍蝦。

阪前則是招待松葉蟹海鮮珠寶盒，滿滿松葉蟹肉拌入蟹膏及鱒魚卵，搭配日式花形最中餅盛裝，只要年底前到店用餐出示指定活動畫面、社群分享打卡，就可以免費吃。

▲民眾完成指定貼文留言，西堤送美式手抓海鮮拼盤。（圖／王品集團提供）

▲消費2客套餐、出示活動畫面，陶板屋就送酥炸海鮮天婦羅。（圖／王品集團提供）

西堤11月17日至12月20日，到指定文章留言最想Pick的西堤新菜，贈送美式手抓海鮮拼盤。廣受家庭客喜愛的「陶板屋」，出示活動畫面、消費2客套餐，送酥炸海鮮天婦羅1份（活動11/30截止）。

向辣、青花驕在11月底前也有優惠活動，前者推出限時好康百元吃辣金，內用單筆消費滿千，即可折抵100元，最高折抵800元，後者單筆消費滿2000元，憑指定畫面即送極上和牛霜降（價值460元+10%）。

▲搶普發現金商機，全家國際餐飲推「全民好食券」活動（圖／宏匯廣場提供）

全家國際餐飲集團響應政府普發萬元政策，推出「全民好食券」優惠活動，11月10日至12月11日限時登場。大戶屋於活動期間周一至周四，凡持券點定食或蓋飯，即可享紅茶、檸檬紅茶10元換購價，炸雞塊、野菜燴黑醋7折優惠，以及甜點與飲品如抹茶冰淇淋、養生紅豆湯圓（熱）、錫蘭奶茶等5折價。

IKIGAI燒肉同步推出套餐回饋活動，凡點套餐憑券即贈特調飲料與香柚雪露（原價80元），買1份+1元，可多享1份人氣肉品（如美國PR嫩肩50g、牛胸腹100g或香烤肥腸），另可用80元優惠價加購活菌豚肋條、蒜香雞胸或田園三拼。

韓式炸雞品牌 bb.q CHICKEN歡慶「6周年」，推出現省2000元優惠券活動，11月30日前店鋪內用、外帶出示優惠券圖示，即可享「+1元多1件」、「買就送」、「69折起超值加點」等多重優惠。