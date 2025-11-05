ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
雙11餐飲優惠！豬排定食現省66元　飯店肋眼牛排外帶特價1111元

▲福勝亭「開運豬排定食」。（圖／三商餐飲提供）

記者黃士原／台北報導　

雙11年末最強檔開跑，各家餐飲集團推出限定優惠，福勝亭開運豬排定食現省66元、三商炸雞買5送5，而吉豚屋則是祭出「111加購豪爽組」，點購任一主餐加價111元，即可享有酥脆唐揚雞、竹筴魚與指定飲品的豪華小組合，而台北喜來登則祭出外帶優惠，肋眼牛排餐特價1111元。

▲三商炸雞買5送5慶雙11。（圖／業者提供）

三商餐飲

三商餐飲集團旗下5大品牌齊推雙11優惠，三商巧福11月30日前冷凍調理包兩盒特價350元；鮮五丼11月8日至11月14日購買唐揚親子丼+滷豆腐+杯裝飲料組合餐，即贈招牌牛丼1份；福勝亭11月12日前開運豬排定食特惠價199元（原價265元），開運豬排定食與和風咖哩雞肉定食，加胡麻豆腐與飲料2杯，原價565元，特惠價399元。

三商炸雞11月12日前買酷樂雞腿桶5隻送義式腿排桶5塊，原價675元，特惠價349元，青花椒脆皮二節翅10隻原價200元，特惠價99元，買雙色起司酥炸棒腿送青花椒麻雞塊，原價229元，特惠價169元。拿坡里披薩炸雞12月7日前選購經典披薩買大送大。

▲台灣吉豚屋11月7日至11月11日，推出「爽11超值組」。（圖／台灣吉豚屋提供）

吉豚屋

台灣吉豚屋11月7日至11月11日，推出「爽11超值組」，特價711元，一次可以同時享有豬、雞、魚、蝦的組合，搭配解渴解膩的日式無糖綠茶與果漾芭芒柳，點購該組合餐再送「吉豚屋招牌小燈」，數量有限，送完為止。此外，「111加購豪爽組」同步登場，點購任一主餐，只要加價111元，即可享有酥脆唐揚雞、竹筴魚與指定飲品的豪華小組合。

▲「這一鍋」雙11推出趣味活動「1越多肉越多」。（圖／這一鍋集團提供）

這一鍋集團

這一鍋11月21日前推出趣味活動「1越多肉越多」，只要成為會員並內用，整桌身分證字號中「1」的數量越多，集滿8個1送仙馥牛肉三拼盛宴（價值918元），集滿5個1招待伊比利梅花豬（價值398元）。

燒肉同話則推出「有1就換肉」雙11燒肉任務（11/30結束），會員本人身分證字號有2個1招待松阪豚1份（價值180元），有3個1送澳洲和牛板腱1份（價值480元），如果一次對中4個1，就能免費享用A5日本和牛金磚1份（價值680元）。另11月11日當日更加碼，凡身分證字號中含有4個1，只要點滿用餐人數套餐，即可現折1111元。

主打個人鍋物的這一小鍋，在11月11日當日貼心推出「單身限定 買醉必備」暖心小禮，點購元氣燒酒雞時，出示會員票券，即可免費獲得1罐米酒。

「韓啵韓式料理」11月迎來品牌生日慶，節日加乘推出「雙11同樂」與「感恩分享」兩波回饋。第一波活動會員憑專屬優惠券，可享指定豆腐煲第2鍋111元優惠，最高可現省207元；第二波則祭出會員憑優惠券可用22元、44元加購啵啵感恩炸半雞或全雞。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲台北喜來登「肋眼牛排」雙11外帶優惠1111元。（圖／台北喜來登提供）

台北喜來登

台北喜來登明天至11月11日推出「美食外帶全品項1111元起」快閃優惠，安東廳精選牛排雙人餐（原價3680元）、辰園經典燒臘點心（原價3180元）均特價2222元，SUKHOTHAI泰精選組合餐（原價2380元）、桃山牛肉壽喜燒（原價1880元）、比薩屋義起吃比薩（原價1360元）、The Deli肋眼牛排餐（原價1560元）與辛香雙饗組（原價1427元）都是特價1111元。

▲台北天成大飯店百合西餐廳雙11月10日至11月15日晚餐時段消費排餐買一送一。（圖／天成飯店集團提供）

天成飯店集團

天成飯店集團看準雙11商機，聯合集團旗下3家飯店，11月22日以前推出餐飲優惠。台北天成大飯店旗下百合西餐廳11月10日至11月15日，於晚餐時段消費排餐買一送一；翠庭中餐廳11月11日至11月22日，單筆消費滿1111元現折111元，活動期間成為Cosmos CLUB會員再享美食禮遇，內用消費加贈小菜、甜湯或是免茶資優惠3選1。

華山1914文化創意產業園區旁的天成文旅華山町餐酒館，11月11日至12月12日外帶全品項8折，加入天成Cosmos CLUB會員再享酒水飲料內用加購第2杯只要11元（11月11日至11月22日）。天成世貿國際會館翠庭中餐廳即日起至11月17日，預訂招牌「明爐烤鴨3吃」售價2880元+10%，還可以用優惠價111元加購1份爐烤鴨鬆披薩。

