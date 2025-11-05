每人最低一晚525元！飯店線上旅展優惠　花1萬爽住總統套房

▲福容大飯店為響應政府普發政策，推出各種加碼優惠專案。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

普發萬元現金於今天開放登記，加上本周五開跑的ITF台北國際旅展加持，各家飯店推出相關優惠刺激買氣。福隆福容飯店住兩晚含早餐僅10,000元，並附贈萬元折扣券；台東趣淘漫旅「2,099元探索客房住宿券」四人換算下來每人525元，甚至台中港飯店祭出花萬元就能入住總統套房專案。

▲福容福隆店推出萬元住房專案，雙人入住精緻和洋客房三天兩夜，另贈萬元折扣券組。（圖／業者提供）



福容大飯店

福容大飯店為響應政府普發政策，推出各種加碼優惠專案。其中，福隆店「3天2夜精緻和洋客房雙人含早餐」僅10,000元，並附贈萬元折扣券。麗寶福容店則提供麗寶樂園門票與住宿優惠，讓家庭輕鬆出遊享樂。此外，桃園店推出「住一晚送一晚」超值方案。

▲台中港酒店響應全民普發政策，推出「普發入住總統套房」活動。（圖／業者提供）

台中港酒店

台中港酒店響應全民普發政策，推出「普發入住總統套房」活動，即日起至12月31日推出一萬元入住總統套房專案（原價68,000元），入住旅客可享萬元價體驗尊榮空間，並加贈5,000元台中港酒店線上商城灣兔購抵用券，可用於平台選購飯店專屬備品，如品牌枕頭、被子等星級商品，讓旅客入住後也能把飯店的舒適體驗帶回家。

▲台北士林萬麗酒店尊貴山景客房。（圖／業者提供）



台北士林萬麗酒店

坐落於士林官邸旁的台北士林萬麗酒店，即日起推出ITF限時優惠，尊貴山景客房平假日住宿僅5,599元（原價28,000元），含百匯早餐。旅客能到無邊際泳池放空，或眺望陽明山遼闊景觀，感受遠離塵囂的城市度假體驗。

▲關西六福莊剛果藍天客房 。（圖／業者提供）



六福旅遊集團

六福旅遊集團ITF旅展即日起至11月16日開跑，包含六福村、六福莊、台北六福萬怡等皆推優惠，關西六福莊「動物歷險記7,988元」，三人入住剛果藍天客房住宿一晚、含非洲探險遊戲島體驗、加贈早餐3客；「六福村雙人套票1,300元」46折起。六福居線上旅展限定的「天際微醺住房專案5,888元」，入住期間可兌換台北六福萬怡酒店的高空餐酒吧「The Nook Bar」飲品乙次。

▲▼JR東日本大飯店台北推萬元住房專案；和牛一泊二食住房專案含日本A5和牛涮涮鍋雙人套餐。（圖／業者提供）



JR東日本大飯店台北

JR東日本大飯店推出「普發一萬放大術」住房專案，從11月11日起開放預訂，提供兩款冬季限定組合，包含「季節主廚會席料理」或「日本和牛涮涮鍋套餐」一泊二食專案，讓旅客免加價，就能享受精緻的住宿與美食體驗。

▲凱撒飯店連鎖聯合住宿券每張2,699元，買10張贈1張。（圖／業者提供）



凱撒飯店

凱撒飯店連鎖聯合住宿券每張2,699元，買10張贈1張，可彈性選擇入住從北到南任一飯店（台北新板希爾頓酒店除外）。此外，旅展現場推出墾丁凱撒「6,999元花園客房住宿券」，雙人入住贈自助式早餐及晚餐各2客；台南趣淘漫旅「3,899元豪華景觀客房住宿券」供四人入住並贈早餐及六項冒險活動體驗。台東趣淘漫旅「2,099元探索客房住宿券」，主打四人入住加人不加價，每人525元即可入住一晚。其他北部飯店獨立住宿商品則可至線上旅展購買。

煙波國際觀光集團

煙波集團線上旅展即日起販售至11月14日中午12點，「聯合住宿券」每張僅2,900元，適用旗下8家飯店。持1張票券平日免加價，即可雙人入住煙波花蓮館「豪華一大床」，煙波宜蘭館「豪華兩小床」房型以及煙波台南館「豪華兩小床」或「尊榮一大床」，皆含2客自助早餐。